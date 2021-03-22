У Шмыгаля ожидают от Авакова и Баканова правовую оценку "вандализма на Банковой"

https://racurs.ua/n152076-u-shmygalya-ojidaut-ot-avakova-i-bakanova-pravovuu-ocenku-vandalizma-na-bankovoy.html

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На результаты акции протеста у Офиса президента 20 марта отреагировали в Кабинете министров. Правительство 22 марта распространило заявление, в котором «решительно осудил вандализм и надругательство над государственными символами» во время митинга и демонстрации на Банковой.

Кроме того, в правительстве ожидают от МВД и СБУ проведения расследования событий и предоставления им соответствующей правовой оценки.

Кабмин на официальном сайте заявил, что «неправомерные действия» под Офисом президента 20 марта неприемлемы.

Они противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем, — говорится в заявлении.



Напомним, задержанным протестующим, которого правоохранители описали как «самого агрессивного» участника акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, оказался писатель и ветеран боевых действий Владислав Стафийчук, более известный как Влад Сорд.

После его задержания возле Печерского отделения полиции собрались другие участники акции. Под участком возникли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.