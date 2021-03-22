Я русский по культуре — Арестович о «языковом наезде»

https://racurs.ua/n152077-ya-russkiy-po-kulture-arestovich-o-yazykovom-naezde.html

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Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Андрея Ермака и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), прокомментировал скандал вокруг использования ругательства в ответ на «языковой наезд» — 16 марта Арестович в Фейсбук обругал пользователя, который призвал его пользоваться государственным языком.

Советник Ермака отметил, что свою собственную страницу в соцсети ведет на русском языке.

Потому что это частный дневник. Я русский по культуре, — рассказал Арестович в интервью «Украине 24».

Кроме этого, он заявил, что не намерен извиняться перед комментаторами, несмотря на призывы некоторых нардепов из фракции Зеленского «Слуга народа».

Нет, извиняться я не буду. Не вижу за что. Вы прочитали один его комментарий, надо было и другой. И те, которые были до этого. Я сказал: «Если ты такой язык понимаешь, я тебе и отвечу адекватно», — напомнил Арестович.

Язык здесь ни к чему. Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?, — заявил спикер ТКГ.

Кроме этого, он добавил, что как представитель ТКГ или советник Ермака он «общается исключительно на украинском языке».