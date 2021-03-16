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Арестович ответил матом на просьбу общаться на украинском

Арестович ответил матом на просьбу общаться на украинском (ФОТО)

16 мар 2021, 12:50
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Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака, попал в очередной скандал. На этот раз из-за языкового вопроса — Арестович написал на своей Фейсбук-странице сообщение о последних переговорах в ТКГ на русском языке. Один из комментаторов попросил спикера украинской делегации пользоваться государственным языком, однако в ответ Арестович его обругал.

Переговорщик из вас так себе, — прокомментировал пользователь соцсети.

В своем сообщении Арестович рассказывал о двух сутках заседаний ТКГ.


Украинская делегация в ТКГ — это переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго… А иногда участникам переговоров удается договориться и без спецназа, — отметил советник Ермака.

Источник: Ракурс


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