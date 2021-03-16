Арестович ответил матом на просьбу общаться на украинском

https://racurs.ua/n151799-arestovich-otvetil-matom-na-prosbu-obschatsya-na-ukrainskom-foto.html

Ракурс

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака, попал в очередной скандал. На этот раз из-за языкового вопроса — Арестович написал на своей Фейсбук-странице сообщение о последних переговорах в ТКГ на русском языке. Один из комментаторов попросил спикера украинской делегации пользоваться государственным языком, однако в ответ Арестович его обругал.

Переговорщик из вас так себе, — прокомментировал пользователь соцсети.

В своем сообщении Арестович рассказывал о двух сутках заседаний ТКГ.