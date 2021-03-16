Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Арестович відреагував матом на прохання спілкуватися українською

Арестович відреагував матом на прохання спілкуватися українською

16 бер 2021, 12:50
999

Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, втрапив у черговий скандал. Цього разу через мовне питання — Арестович написав на власній Фейсбук-сторінці повідомлення про останні перемовини в ТКГ російською мовою. Один із коментаторів попросив спікера української делегації послуговуватися державною мовою, проте у відповідь Арестович його облаяв.

Переговорник з вас такий собі, — прокоментував користувач соцмережі.

У своєму повідомленні Арестович розповідав про дві доби чергових засідань ТКГ.


Українська делегація в ТКГ — це парламентер, який утримує терориста розмовами, доки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго… А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу, — зазначив радник Єрмака.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів