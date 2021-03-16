Арестович відреагував матом на прохання спілкуватися українською

https://racurs.ua/ua/n151799-arestovych-vidreaguvav-matom-na-prohannya-spilkuvatysya-ukrayinskou.html

Ракурс

Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, втрапив у черговий скандал. Цього разу через мовне питання — Арестович написав на власній Фейсбук-сторінці повідомлення про останні перемовини в ТКГ російською мовою. Один із коментаторів попросив спікера української делегації послуговуватися державною мовою, проте у відповідь Арестович його облаяв.

Переговорник з вас такий собі, — прокоментував користувач соцмережі.

У своєму повідомленні Арестович розповідав про дві доби чергових засідань ТКГ.