Коронавірус у світі. Фото: Istock

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Коронавірус у світі поширюється, але декілька країн стали доступними для подорожі через покращення ситуації з коронавірусом. Станом на 16 березня до «зеленої» зони потрапили США, Іспанія, Антигуа та Барбуда, Барбадос та Перу.

До «червоної» зони віднесли Боснію і Герцеговину та Ліхтенштейн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зауважимо, що з серпня 2020 при формуванні переліку країн для подорожей до уваги береться показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тис. населення (який порівнюють з показником України — 274.7).

Після повернення з країн «червоної» зони в Україні обов’язкова самоізоляція/обсервація або проходження тестування для дострокового припинення самоізоляції.

Наразі в «зеленій» зоні знаходяться такі туристичні країни, як Єгипет, Туреччина, Танзанія, Домініканська Республіка, Туніс, Грузія, Хорватія та Шрі-Ланка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу у світі призвела до запровадження низки обмежень на міжнародні подорожі. На сьогодні лише п’ять із 217 країн і територій у світі залишаються повністю відкритими для туристів.