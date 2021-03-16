Нову мутацію коронавірусу виявили у Франції — вона здатна «ховатися» від тестів

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151791-novu-mutaciu-koronavirusu-vyyavyly-u-franciyi-vona-zdatna-hovatysya-vid-testiv.html

Ракурс

Новий штам коронавірусу, який здатний «обманювати» тести, виявили на північному заході Франції.

Мутацію підтвердили у восьми осіб в регіоні Бретань. Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляє влада країни, новий штам не є більш заразним і не призводить до важчого перебігу хвороби. Особливість цього різновиду вірусу полягає в тому, що його складніше визначити за допомогою звичайних ПЛР-тестів.

Зокрема, у хворих на цей вид коронавірусу, спостерігалися симптоми захворювання, проте мазки з носогорла дали негативні результати. Для діагностування зараження цим різновидом вірусу можуть знадобитися аналізи крові та ПЛР-тести зразків з нижніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коронавірус в Україні продовжує активно розповсюджуватися. Крім звичайного китайського коронавірусу в країні можуть циркулювати британський, бразильський і африканський штами. Але тільки британську «версію» підтвердили офіційно.