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Ракурс
Коронавірус. Фото: Istock

Нову мутацію коронавірусу виявили у Франції — вона здатна «ховатися» від тестів

16 бер 2021, 11:54
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Новий штам коронавірусу, який здатний «обманювати» тести, виявили на північному заході Франції.

Мутацію підтвердили у восьми осіб в регіоні Бретань. Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляє влада країни, новий штам не є більш заразним і не призводить до важчого перебігу хвороби. Особливість цього різновиду вірусу полягає в тому, що його складніше визначити за допомогою звичайних ПЛР-тестів.


Зокрема, у хворих на цей вид коронавірусу, спостерігалися симптоми захворювання, проте мазки з носогорла дали негативні результати. Для діагностування зараження цим різновидом вірусу можуть знадобитися аналізи крові та ПЛР-тести зразків з нижніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коронавірус в Україні продовжує активно розповсюджуватися. Крім звичайного китайського коронавірусу в країні можуть циркулювати британський, бразильський і африканський штами. Але тільки британську «версію» підтвердили офіційно.

Джерело: Ракурс


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