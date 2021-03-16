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Ракурс
Коронавирус. Фото: Istock

Новую мутацию коронавируса обнаружили во Франции — она способна «скрываться» от тестов

16 мар 2021, 11:54
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Новый штамм коронавируса, который способен «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции.

Мутацию подтвердили у восьми людей в регионе Бретань. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщают власти страны, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течению болезни. Особенность этой разновидности вируса заключается в том, что его сложнее определить с помощью обычных ПЦР-тестов.


В частности, у больных этим видом коронавируса, наблюдались симптомы заболевания, однако мазки из носоглотки дали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса могут понадобиться анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.

Напомним, ранее мы сообщали, коронавирус в Украине продолжает активно распространятся. Кроме обычного китайского коронавируса в стране могут циркулировать британский, бразильский и африканский штаммы. Но только британскую «версию» подтвердили официально.

Источник: Ракурс


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