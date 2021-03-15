Стало известно, какие мутации коронавируса циркулируют в Украине

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151772-stalo-izvestno-kakie-mutacii-koronavirusa-cirkuliruut-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространятся. Кроме обычного китайского коронавируса в стране могут циркулировать британский, бразильский и африканский штаммы.

Но только британскую «версию» подтвердили официально. Об этом заявил начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он опроверг информацию об украинском штамме коронавируса. По его словам, сейчас в стране официально подтвержден лишь британский штамм коронавируса, который обнаружили на Ивано-Франковщине. Этот штамм подтвердил Институт инфекционных заболеваний.

Я могу сказать 100%, что в Украине циркулируют все штаммы, которые циркулируют во всех странах — это нормальное явление для пандемии. Если его не обнаружили — это исключительно из-за отсутствия лабораторной базы для проведения секвенирования, — заявил Рубан.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Украине, поражает в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет и быстро распространяется, потому что отличается большей заразностью.