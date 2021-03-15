16 марта отмечается Всемирный день сна и Евтропиев день

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День сна. Фото: IStock
16 марта отмечается Всемирный день сна и Евтропиев деньhttps://racurs.ua/n151771-16-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-sna-i-evtropiev-den.htmlРакурс
16 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день сна, а православные верующие празднуют Евтропиев день.
Инициатором создания Всемирного дня сна стал Международный комитет дня сна. Этот день был введен в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья.
В православной церкви 16 марта отмечается день памяти Зоила, мучеников Василиска и Евтропия. Наши предки посвящали этот день разным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем. Именно 16 марта наши предки освещали крестным знамением ворота, входные двери в доме, окна и очаг (печь, камин) — чтобы защитить всех, кто живет в доме, от злых сил. В старину говорили, что именно в Евтропиев день выбирается из берлоги медведь.
В этот день произошло:
- 870 — основание в Болгарии православной церкви;
- 1521 — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин; через полтора месяца он погиб в схватке с местными жителями;
- 1870 — в Москве состоялась премьера увертюры «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского;
- 1880 — по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко;
- 1919 — большевистские войска штурмом берут в Петрограде здание Путиловского завода, арестовано 900 рабочих;
- 1919 — в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом;
- 1923 — римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах;
- 1936 — с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль — лимузин марки «М-1»;
- 1960 — в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях;
- 1962 — СССР запустил в космос спутник «Космос-1»;
- 1962 — Хрущев объявил о том, что СССР имеет межконтинентальную ракету;
- 1990 — во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко;
- 1994 — фигуристка Тоня Хардинг была изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган;
- 1998 — Ватикан извинился перед евреями за бездействие католической церкви в годы Холокоста;
- 2014 — состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова было проведено имитацию референдума о статусе автономии.
В этот день родились:
- 1751 — Джеймс Мэдисон, 4-й президент США;
- 1787 — Георг Ом, немецкий физик, автор одного из основных законов электрических цепей;
- 1839 — Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе;
- 1846 — Адриан Прахов, известный киевский археолог, историк искусств, художественный критик, профессор Киевского университета, глава росписей Владимирского собора;
- 1859 — Александр Попов, физик и электротехник, один из изобретателей радио;
- 1882 — Кристина Алчевская, украинская писательница, драматург, прозаик, поэтесса и педагог; дочь Алексея Кирилловича и Кристины Даниловны Алчевских;
- 1883 — Соня Грин, американская писательница, издатель-любитель украинского происхождения, жена Говарда Лавкрафта;
- 1894 — Юрий Дараган, украинский поэт, представитель «пражской школы»;
- 1906 — Франсиско Аяла, испанский писатель, переводчик и социолог;
- 1911 — Йозеф Менгеле, немецкий врач, проводивший опыты над узниками Освенцима;
- 1923 — Дмитрий Маркевич, швейцарский виолончелист, преподаватель и музыковед украинского происхождения. Праправнук украинского историка Николая Андреевича Маркевича, младший брат дирижера Игоря Маркевича;
- 1935 — Сергей Юрский, советский и российский актер (Остап Бендер)
- 1941 — Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Маленький Будда», «Последнее танго в Париже»);
- 1944 — Николай Подгорный, украинский живописец.
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