16 марта отмечается Всемирный день сна и Евтропиев день

День сна. Фото: IStock

https://racurs.ua/n151771-16-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-sna-i-evtropiev-den.html

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16 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день сна, а православные верующие празднуют Евтропиев день.

Инициатором создания Всемирного дня сна стал Международный комитет дня сна. Этот день был введен в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья.

В православной церкви 16 марта отмечается день памяти Зоила, мучеников Василиска и Евтропия. Наши предки посвящали этот день разным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем. Именно 16 марта наши предки освещали крестным знамением ворота, входные двери в доме, окна и очаг (печь, камин) — чтобы защитить всех, кто живет в доме, от злых сил. В старину говорили, что именно в Евтропиев день выбирается из берлоги медведь.

В этот день произошло:

870 — основание в Болгарии православной церкви;

1521 — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин; через полтора месяца он погиб в схватке с местными жителями;

1870 — в Москве состоялась премьера увертюры «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского;

1880 — по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко;

1919 — большевистские войска штурмом берут в Петрограде здание Путиловского завода, арестовано 900 рабочих;

1919 — в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом;

1923 — римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах;

1936 — с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль — лимузин марки «М-1»;

1960 — в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях;

1962 — СССР запустил в космос спутник «Космос-1»;

1962 — Хрущев объявил о том, что СССР имеет межконтинентальную ракету;

1990 — во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко;

1994 — фигуристка Тоня Хардинг была изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган;

1998 — Ватикан извинился перед евреями за бездействие католической церкви в годы Холокоста;

2014 — состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова было проведено имитацию референдума о статусе автономии.

В этот день родились: