Отправить школы и вузы на «дистанционку» рекомендуют в Минобразования

Школа. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151770-otpravit-shkoly-i-vuzy-na-distancionku-rekomenduut-v-minobrazovaniya.html

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Локдаун в Украине пока не планируют вводить, но адаптивный карантин уже действует в большинстве регионов. Вопреки этому, количество новых больных коронавирусом неуклонно растет.

Дополнительно к действующим карантинным мероприятиям в Министерстве здравоохранения и Министерстве образования и науки рекомендуют перейти на дистанционное обучение учащимся школ, кроме начальных классов, а также студентам колледжей и вузов. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, соответствующие ограничения следует применять там, где превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируют значительный рост количества больных коронавирусом. Он добавил, что Минобразования советует продлить каникулы в школах.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигла пика — в последнее время значительно возросло количество занятых больными коек. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина (2 тыс. 212 из 4 тыс. 694).