В Украине продолжается вспышка коронавируса, фото: «Укринформ»

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Вспышка коронавируса в Украине продолжается. Все больше регионов приближаются к наиболее строгой по карантинным ограничениями «красной» зоне.

Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город находится «за пол шага до красной зоны», сообщает «Львовский портал».

По словам Садового, такой сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в городе не было за все время пандемии.

Если на прошлой неделе в среднем ежедневно поступало +30 человек в больницы, то сейчас — около 40. Есть рост. Такой сложной ситуации, как сейчас, раньше не было, — подчеркнул Садовый.

Также сложная ситуация в Ровно. Городской голова Ровно Александр Третьяк не исключает, что облцентр через две недели может попасть в «красную» зону.

Об этом Третьяк заявил после общения с медиками в видеообращении, опубликованном сегодня, 15 марта, на его странице в социальной сети Фейсбук.

По словам мэра Ровно, динамика роста заболеваемости является «достаточно серьезной». Он отметил, что за прошедшие сутки у 167 жителей города был подтвержден коронавирус. Также увеличилось и количество больных, нуждающихся в госпитализации.

В Одессе местный департамент по здравоохранению заявляет о почти двукратном росте заболеваемости COVID-19, сообщает издание «Думская».

В настоящее время в Одесской области зарегистрированы 92 тыс. 264 случая заболевания COVID-19, из них в Одессе 42 тыс. 157. На стационарном лечении в городской инфекционной больнице находятся 279 человек, из которых 196 человек в тяжелом состоянии, двое на искусственной вентиляции легких.