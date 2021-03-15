В Украине – вспышка коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине находится на пике — в последнее время значительно возросло количество занятых больными коек. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина (2 тыс. 212 из 4 тыс. 694).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом в ходе селекторного совещания по ситуации с COVID-19, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Шмыгаль сообщил о новом печальном рекорде, который эпидемия COVID-19 установила в Украине — на сегодня задействованы 1 тыс. 72 аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является наибольшим количеством за все время пандемии.

В настоящее время в Украине 213 тыс. активных больных коронавирусом, отметил Шмыгаль.

Наибольшее их количество в таких регионах:

Киеве — 44,6 тыс.;

Ивано-Франковской области (17 тыс. 994);

Винницкой области (15 тыс. 133);

Черновицкой области (14 тыс. 220).

Зеленский во время совещания отметил, что первая из двух необходимых прививок вакциной против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%.