Вспышка COVID-19 среди детей: что нужно знать родителям

https://racurs.ua/2830-vspyshka-covid-19-sredi-detey-chto-nujno-znat-roditelyam.html

Ракурс

«Такого обилия поступающих у нас за последние полгода не было. Это свидетельствует о том, что уровень детской заболеваемости значительно возрастает, и количество детей, нуждающихся в госпитализации и лечении в условиях стационара, увеличивается», — говорит Ольга Бойчук, директор городской детской клинической больницы Ивано-Франковска (находящегося в «красной» зоне карантина). По словам врача, из 19 детей, госпитализированных за последние сутки, у семерых выявлена пневмония (обычно с таким диагнозом здесь регистрировали одного-двух пациентов). В COVID-отделении находятся 15 деток, из них 12 — с пневмониями. При этом медик отмечает, что ситуация не катастрофическая: места для детей, нуждающихся в кислородной поддержке, в больнице есть.

Что говорит статистика? 12 марта в Украине выявлено 12 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (это рекорд 2021 года). Из них — 649 детей. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, если в ноябре доля детей среди ковид-инфицированных составляла чуть больше 3%, то уже в декабре этот показатель превысил 5%. Дети стали чаще болеть ковидом, и такая тенденция наблюдается во всем мире, отметил глава Минздрава. В то же время, по словам доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А.Богомольца Сергея Крамарева, если в начале пандемии доля наших маленьких сограждан среди всех инфицированных составляла 7,2%, то в январе 2021 года цифры снизились до 5,9%

Британский штамм — заразен и особо опасен?

Британский, южноафриканский, калифорнийский — все это новые варианты вируса с короной, который в попытках выжить все больше мутирует. В Европе распространяется британский штамм коронавируса — B 1.1.7, более заразный, чем его предыдущие версии. Логично предположить: если заразившихся в целом больше, то и абсолютное количество больных всех категорий, в том числе детей, вырастет.

В нескольких исследованиях, выполненных учеными из Британии, было показано, что с момента активного распространения британского штамма увеличилось как относительное число инфицированных младше 20 лет, так и абсолютное количество детей, попавших в ковид-стационары. Однако сами авторы этих работ подчеркивают: еще рано делать выводы о большей заразности британского штамма именно в отношении детей.

С интерпретацией исследований не все так просто. В частности, в период, который изучался в этих работах, в Британии действовали различные ограничения для взрослых (работа из дому, запрет на массовые мероприятия и т.п.). А вот школы и детские садики какое-то время работали.

«В такой ситуации неудивительно, что более заразный новый вариант начал распространяться в той когорте людей, где было больше контактов, то есть среди детей и подростков, — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Более того, статистика, собранная в Великобритании, где В 1.1.7 пока распространен больше всего, показывает, что 75% случаев MIS-C (мультисистемный воспалительный синдром у детей, о нем мы детальнее поговорим ниже. — Ред.) приходятся на детей африканского и латиноамериканского происхождения. С чем связана такая избирательность, пока неясно. Похоже, отчасти дело в генетических особенностях этих этнических групп».

Увы, но британский мутант, выявленный и в Украине, — это плохая новость. По словам Ирины Якутенко, вирус с повышенной заразностью более опасен, чем вирус, способный заразить меньше, но приводящий к более тяжелому течению заболевания. Быстрее растет число зараженных, а значит, и число смертей. Велика вероятность коллапса в медицине. Как подтверждение этих слов — взлетающие цифры статистики Минздрава последних дней.

Украина: у каждого третьего ребенка COVID-19 протекает бессимптомно

Сейчас наблюдается вспышка заболеваемости COVID-19 у детей в западных областях Украины. По мнению завкафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А.Богомольца Сергея Крамарева, к счастью, у этой возрастной категории инфекция протекает легче. Среди них значительно меньше больных в критическом состоянии и госпитализированных, чем среди взрослых пациентов.

Риск развития тяжелого заболевания у деток в 25 раз ниже, чем у взрослых, а риск смерти меньше в 500 раз — констатирует эксперт. Приблизительно у трети детей COVID-19 протекает бессимптомно. В то же время, согласно результатам исследований, около 7% маленьких пациентов с ковидом даже при отсутствии проявлений заболевания имели рентгенологические признаки пневмонии. У подавляющего большинства госпитализированных (77%) до 18 лет были одно или несколько сопутствующих заболеваний (например, гидронефроз, лейкемия и т.д.).

Кто из деток рискует тяжело заболеть коронавирусной инфекцией? По словам С.Крамарева, это дети с долгосрочными заболеваниями органов дыхания, с иммунокомпроментированными состояниями, а также малыши до года. Заражение новорожденных чаще всего происходит воздушно-капельным путем от инфицированного человека. Трансплацентарный путь передачи вируса на сегодня не доказан. В основном течение болезни у таких малюток бессимптомное, однако риски увеличиваются у недоношенных младенцев и у новорожденных с сопутствующими заболеваниями.

Чтобы минимизировать риск заражения ребенка, врач советует мамам использовать медицинские маски и поддерживать гигиену рук во время любого контакта с младенцем. Категорически запрещается надевать маску на ребенка младше двух лет, это может привести к гипоксии — предостерегает врач.

Как может проявляться COVID-19 у детей?Коронавирусное заболевание чаще всего вызывает у детей такие же симптомы, как и у взрослых: повышение температуры, ощущение слабости, кашель. Реже встречаются боль в горле, насморк, диарея, одышка, высыпания и аносмия (потеря обоняния). Очень тревожным признаком у ребенка от 0 до 6 месяцев является отказ от груди, или же ребенок быстро устает от кормления.

Высокая температура и красный язык — как распознать МВС

Первые данные о случаях странной болезни у детей стали появляться еще в начале весны 2020 года. Основные симптомы включали температуру, рвоту, понос, боли в животе, сыпь, учащенное сердцебиение, распухший язык, спутанность сознания, головные боли. Все эти проявления очень напоминали давно известное редкое состояние под названием синдром Кавасаки (системный васкулит, то есть воспаление сосудов).

По мере того, как у врачей и ученых накапливалась статистика по детям с кавасакиподобным синдромом после COVID-19, стало ясно, что это все же другое (хотя и похожее) заболевание. Сегодня его называют MIS-C (от англ. Multisystem inflammatory syndrome in children, мультисистемный воспалительный синдром у детей, МВС). У детей с MВС воспаляются те или иные ткани и органы, а в зависимости от локализации воспаления проявляются какие-то из типичных симптомов. Вероятной причиной MIS-C считают гиперактивацию иммунной системы в ответ на вторжение коронавируса. В случае МВС реакция детского организма на коронавирус схожа с реакцией у взрослых с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

В нашей стране новый опасный синдром впервые диагностировали в конце июля прошлого года. Шестилетняя жительница Самбора Львовской области была госпитализирована в больницу с острой болью в животе, высокой температурой и сыпью. Впоследствии тест показал наличие антител к COVID-19. По оценкам специалистов, ребенок за пару недель до этого бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Родители даже не подозревали, что у дочки был COVID-19.

При своевременной диагностике МВС довольно хорошо поддается терапии, направленной прежде всего на тушение чрезмерно активного воспалительного процесса. Лечат таких деток только в стационаре, поэтому родителям и врачам важно вовремя распознать зловредный синдром. Сделать это не всегда просто. У детей коронавирусная инфекция часто проходит бессимптомно, а симптомы МВС появляются спустя несколько недель после болезни. Без своевременного лечения последствия могут быть тяжелыми, вплоть до летальных.

Симптомымультисистемного воспалительногосиндрома:

высокая температура, которая трудно сбивается жаропонижающими и держится в течение 24 часов и более;

пятнистая сыпь;

специфически красный язык, губы;

отек ладоней и стоп;

конъюнктивит;

увеличенные лимфоузлы;

одышка;

боли в сердце, животе.

Любой из этих симптомов является поводом для обращения к врачу. А вот паниковать не надо, ведь под этими признаками может скрываться и ОРВИ. В любом случае самолечением ребенка, особенно в период пандемии, заниматься не стоит.

Коронавирусщадит детей. Почему дети болеют COVID-19 реже, чем взрослые?

Есть несколько теорий, которые это могут объяснить, — говорит профессор Сергей Крамарев. Врожденный иммунитет (неспецифическая защита) у детей сильнее и выразительнее по сравнению со взрослыми. Например, интерфероны, натуральные киллеры, в детском возрасте более активны. Вероятно, эти неспецифические факторы защиты блокируют коронавирус, попадающий в детский организм, и не дают распространяться на нижние дыхательные пути. У детей также отсутствует избыточный синтез провоспалительных цитокинов, а также лучшее состояние слизистых дыхательных путей. Кроме того, в раннем возрасте преобладает так называемый фетальный гемоглобин, с которым вирус не способен соединяться.