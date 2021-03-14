Спалах COVID-19 серед дітей: що потрібно знати батькам

https://racurs.ua/ua/2830-spalah-covid-19-sered-ditey-scho-potribno-znaty-batkam.html

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«Такої великої кількості дітей у нас за останні пів року не надходило. Це свідчить про те, що рівень дитячої захворюваності значно зростає, і кількість діток, які потребують госпіталізації та лікування в умовах стаціонару, збільшується», — каже Ольга Бойчук, директор міської дитячої клінічної лікарні Івано-Франківська (який перебуває в «червоній» зоні карантину). За словами лікаря, з 19 дітей, госпіталізованих за останню добу, у сімох виявлено пневмонію (зазвичай із таким діагнозом тут реєстрували одного-двох пацієнтів). У COVID-відділенні перебувають 15 діток, з них 12 — з пневмоніями. При цьому медик зауважує, що ситуація не катастрофічна: місця для дітей, які потребують кисневої підтримки, в лікарні є.

Що говорить статистика? 12 березня в Україні виявлено 12 946 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією (це рекорд 2021 року). З них — 649 дітей. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якщо в листопаді частка дітей серед ковід-інфікованих становила трохи більше 3%, то вже в грудні цей показник перевищив 5%. Діти стали частіше хворіти на ковід, і така тенденція спостерігається в усьому світі, зазначив голова МОЗ. Водночас, за словами доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.Богомольця Сергія Крамарєва, якщо на початку пандемії частка наших маленьких співгромадян серед усіх інфікованих становила 7,2%, то в січні 2021 року цифри знизилися до 5,9%

Британський штам — заразний і особливо небезпечний?

Британський, південноафриканський, каліфорнійський — усе це нові варіанти вірусу з короною, який, намагаючись вижити, дедалі більше мутує. У Європі поширюється британський штам коронавірусу — B 1.1.7, більш заразний, ніж його попередні версії. Логічно припустити: якщо заразилося в цілому більше людей, то і абсолютна кількість хворих усіх категорій, в тому числі дітей, зросте.

У кількох дослідженнях, виконаних вченими з Британії, було показано, що з моменту активного поширення британського штаму збільшилося як відносне число інфікованих, молодших 20 років, так і абсолютна кількість дітей, які потрапили до ковід-стаціонарів. Однак самі автори цих праць наголошують: ще рано робити висновки про більшу заразність британського штаму саме відносно дітей.

З інтерпретацією досліджень не все так просто. Зокрема, у період, який вивчався в цих працях, у Британії діяли різні обмеження для дорослих (робота з дому, заборона на масові заходи тощо). А от школи і дитячі садочки якийсь час працювали.

«У такій ситуації не дивно, що більш заразний новий варіант почав поширюватися в тій когорті людей, де було більше контактів, тобто серед дітей і підлітків, — пояснює молекулярний біолог Ірина Якутенко. — Понад те, статистика, зібрана в Великій Британії, де В 1.1.7 поки поширений найбільше, показує, що 75% випадків MIS-C (мультисистемний запальний синдром у дітей, про нього ми детальніше поговоримо нижче. — Ред.) припадають на дітей африканського і латиноамериканського походження. З чим пов’язана така вибірковість, поки незрозуміло. Схоже, почасти справа в генетичних особливостях цих етнічних груп».

На жаль, але британський мутант, виявлений і в Україні, — це погана новина. За словами Ірини Якутенко, вірус із підвищеною заразністю більш небезпечний, ніж вірус, що здатний заразити менше, але спричиняє важчий перебіг захворювання. Швидше зростає кількість заражених, а значить, і число смертей. Велика ймовірність колапсу в медицині. Як підтвердження цих слів — значно збільшені цифри статистики МОЗ останніх днів.

Україна: у кожної третьої дитини COVID-19 протікає безсимптомно

Зараз спостерігається спалах захворюваності COVID-19 у дітей у західних областях України. На думку завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.Богомольця Сергія Крамарєва, на щастя, у цій віковій категорії інфекція протікає легше. Серед них значно менше хворих у критичному стані і госпіталізованих, ніж серед дорослих пацієнтів.

Ризик розвитку важкого захворювання у дітей у 25 разів нижчий, ніж у дорослих, а ризик смерті менший у 500 разів — констатує експерт. Приблизно у третини дітей COVID-19 протікає безсимптомно. Водночас, згідно з результатами досліджень, близько 7% маленьких пацієнтів із ковідом навіть за відсутності проявів захворювання мали рентгенологічні ознаки пневмонії. У переважної більшості госпіталізованих (77%) до 18 років було одне або кілька супутніх захворювань (наприклад, гідронефроз, лейкемія та ін.).

Хто з діток ризикує важко захворіти коронавірусною інфекцією?За словами С.Крамарєва, це діти з довгостроковими захворюваннями органів дихання, з імунокомпроментованими станами, а також малюки до року. Зараження новонароджених найчастіше відбувається повітряно-крапельним шляхом від інфікованої людини. Трансплацентарний шлях передачі вірусу на сьогодні не доведений. В основному перебіг хвороби у такої малечі безсимптомний, проте ризики збільшуються у недоношених немовлят і у новонароджених із супутніми захворюваннями.

Щоб мінімізувати ризик зараження дитини, лікар радить мамам використовувати медичні маски і підтримувати гігієну рук під час будь-якого контакту з немовлям. Категорично забороняється надягати маску на дитину віком до двох років, це може призвести до гіпоксії — застерігає лікар.

Як може проявлятися COVID-19 у дітей? Коронавірусне захворювання найчастіше викликає у дітей такі ж симптоми, як і у дорослих: підвищення температури, відчуття слабкості, кашель. Рідше зустрічаються біль у горлі, нежить, діарея, задишка, висипання і аносмія (втрата нюху). Дуже тривожною ознакою у дитини від 0 до 6 місяців є відмова від грудей, або ж дитина швидко втомлюється від годування.

Висока температура і червоний язик — як розпізнати МЗС

Перші дані про випадки дивної хвороби у дітей стали з’являтися ще на початку весни 2020 року. Основні симптоми включали температуру, блювоту, пронос, болі в животі, висип, прискорене серцебиття, розпухлий язик, сплутаність свідомості, головний біль. Усі ці прояви дуже нагадували давно відомий рідкісний стан під назвою синдром Кавасакі (системний васкуліт, тобто запалення судин).

У міру того, як у лікарів і вчених накопичувалася статистика по дітях з кавасакіподібним синдромом після COVID-19, стало зрозуміло, що це все ж інше (хоча і схоже) захворювання. Сьогодні його називають MIS-C (від англ. Multisystem inflammatory syndrome in children, мультисистемний запальний синдром у дітей, МЗС). У дітей із MЗС запалюються ті чи інші тканини та органи, а залежно від локалізації запалення проявляються якісь із типових симптомів. Ймовірною причиною MIS-C вважають гіперактивацію імунної системи у відповідь на вторгнення коронавірусу. У разі МЗС реакція дитячого організму на коронавірус схожа з реакцією у дорослих із важким перебігом коронавірусної інфекції.

У нашій країні новий небезпечний синдром уперше діагностували наприкінці липня минулого року. Шестирічну жительку Самбора Львівської області було госпіталізовано в лікарню з гострим болем у животі, високою температурою і висипом. Згодом тест показав наявність антитіл до COVID-19. За оцінками фахівців, дитина за кілька тижнів до цього безсимптомно перехворіла на коронавірусну інфекцію. Батьки навіть не підозрювали, що у дочки був COVID-19.

При своєчасній діагностиці МЗС досить добре піддається терапії, спрямованої передусім на гасіння надмірно активного запального процесу. Лікують таких діток лише в стаціонарі, тому батькам і лікарям важливо вчасно розпізнати шкідливий синдром. Зробити це не завжди просто. У дітей коронавірусна інфекція часто проходить безсимптомно, а симптоми МЗС з’являються через кілька тижнів після хвороби. Без своєчасного лікування наслідки можуть бути важкими, аж до летальних.

Симптоми мультисистемного запальногосиндрому:

• висока температура, яка важко збивається жарознижувальними і тримається протягом 24 годин і більше;

• плямистий висип;

• специфічно червоний язик, губи;

• набряк долонь і стоп;

• кон’юнктивіт;

• збільшені лімфовузли;

• задишка;

• болі в серці, животі.

Будь-який із цих симптомів є приводом для звернення до лікаря. А от панікувати не треба, адже під цими ознаками може ховатися і ГРВІ. У будь-якому разі самолікуванням дитини, особливо в період пандемії, займатися не варто.

Коронавірусщадить дітей. Чому діти хворіють на COVID-19 рідше, ніж дорослі?

Є кілька теорій, які це можуть пояснити, — каже професор Сергій Крамарєв. Вроджений імунітет (неспецифічний захист) у дітей сильніший і виразніший порівняно з дорослими. Наприклад, інтерферони, натуральні кілери, в дитячому віці більш активні. Ймовірно, ці неспецифічні фактори захисту блокують коронавірус, що потрапляє в дитячий організм, і не дають поширюватися на нижні дихальні шляхи. У дітей також відсутній надлишковий синтез прозапальних цитокінів, а також кращий стан слизових дихальних шляхів. Крім того, в ранньому віці переважає так званий фетальний гемоглобін, з яким вірус не здатний з’єднуватися.