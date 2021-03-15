Новые штрафы за нарушение ПДД — МВД назвало суммы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151741-novye-shtrafy-za-narushenie-pdd-mvd-nazvalo-summy-infografika.htmlРакурс
Новые штрафы за нарушение ПДД ввели в Украине. В Министерстве внутренних дел 15 марта рассказали, какие изменения ждут участников дорожного движения, а также назвали суммы штрафов.
Если раньше ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф — 10 тыс. 200 грн и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 тыс. грн, — рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Он добавил, что в случае, если водителя поймают во второй раз в течение года пьяным за рулем, он будет платить 34 тыс. грн штрафа, а его транспортное средство изымут на три года. Билошицкий подчеркнул, что новый закон предусматривает новые санкции — административный арест и изъятие транспортного средства.
Суд при принятии решения, учитывая личность правонарушителя и его имущественное положение, может определить наказание в виде административного ареста. Возмездное изъятие транспортного средства — это процедура, согласно которой транспортное средство изымается у собственника, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу, — рассказал полицейский.