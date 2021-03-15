Новые штрафы за нарушение ПДД — МВД назвало суммы

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Новые штрафы за нарушение ПДД ввели в Украине. В Министерстве внутренних дел 15 марта рассказали, какие изменения ждут участников дорожного движения, а также назвали суммы штрафов.

Если раньше ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф — 10 тыс. 200 грн и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 тыс. грн, — рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он добавил, что в случае, если водителя поймают во второй раз в течение года пьяным за рулем, он будет платить 34 тыс. грн штрафа, а его транспортное средство изымут на три года. Билошицкий подчеркнул, что новый закон предусматривает новые санкции — административный арест и изъятие транспортного средства.