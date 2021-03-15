Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151741-novi-shtrafy-za-porushennya-pdr-mvs-nazvalo-sumy-infografika.htmlРакурс
Нові штрафи за порушення ПДР запроваджено в Україні. У Міністерстві внутрішніх справ 15 березня розповіли, які зміни очікують на учасників дорожнього руху, а також назвали суми штрафів.
Якщо раніше відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф — 10 тис. 200 грн і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тис. грн, — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він додав, що у разі, якщо водія впіймають вдруге впродовж року напідпитку за кермом, він платитиме 34 тис. грн штрафу, а його транспортний засіб вилучать на три роки. Білошицький наголосив, що новий закон передбачає нові санкції — адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.
Суд при ухваленні рішення, враховуючи особу правопорушника та його майновий стан, може визначити покарання у виді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу — це процедура, за якою транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику, — розповів поліцейський.