Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n151739-sud-u-smartfoni-zelenskyy-podav-u-radu-zakonoproekt-pro-cyfrovizaciu-kryminalnogo-procesu.html

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Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проект закону, який дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

У разі ухвалення законопроекту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим. Про це інформують у прес-службі президента.

На сайті Верховної Ради проект закону № 5246 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» зареєстрований 15 березня.

Закон дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи, — зазначив Зеленський.



Також в ОПУ уточнили, що таким чином суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

Нагадаємо, суд у смартфоні та суд присяжних запропонував створити президент України Володимир Зеленський. Таким чином вдасться прискорити судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань.