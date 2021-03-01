Суд у смартфоні і суд присяжних пообіцяв Зеленський

Зеленський.Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151078-sud-u-smartfoni-i-sud-prysyajnyh-poobicyav-zelenskyy.html

Ракурс

Суд у смартфоні та суд присяжних пропонує створити президент України Володимир Зеленський. Таким чином вдасться прискорити судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань.

Важливим питання є й безпосередня участь громадян у здійсненні правосуддя. Про це він розповів на форумі «Україна 30. Правосуддя».

Саме тому влада підготувала вже два законопроєкти, які дадуть старт роботі суду присяжних, розповів президент. Зеленський наголосив, що модель і формат суду присяжних будуть детально обговорюватися.

Також він додав, що наразі готується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. За його словами, систему мають заповнити доброчесні судді. Через брак третини суддів, громадяни змушені місяцями та роками чекати на винесення судового рішення.

Це глобальні, хронічні недуги, що існують роками, що потребують глибинних змін. Зокрема, законодавчих змін, — заявив Зеленський.



Президент зауважив, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО, оскільки незалежний суд — це базовий принцип будь-якої демократичної держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що судова реформа Володимира Зеленського, яку розкритикувала Венеціанська комісія, Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував ухвалити за основу в першому читанні. Натомість рекомендації Венеціанської комісії запропонували врахувати до другого читання.