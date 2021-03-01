Вражає молодих і довго лікується – відомий інфекціоніст про новий штам коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151077-vrajaie-molodyh-i-dovgo-likuietsya-vidomyy-infekcionist-pro-novyy-shtam-koronavirusu.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу.

Частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла, почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, а лабораторні аналізи не дають повної інформації. Крім того, з 14−16 дня хвороби приблизно у третини госпіталізованих починається погіршення стану, а не покращення, — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Голубовська уточнила, що треба очікувати збільшення летальності, в тому числі у молодих людей.

Ймовірно, ми маємо справу з новим штамом збудника. Наразі офіційно отримані дані з лабораторій показують, що зразки матеріалу від хворих мають приналежність до генетичної лінії В, яка має китайське «коріння». На жаль, треба очікувати збільшення летальності, в тому числі у молодих людей, — розповіла інфекціоніст.



Вона порадила медикам під час ведення таких хворих передусім орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні свідчить про зменшення інфікованих COVID-19 за минулу добу, 1 березня. Коронавірусну хворобу вчора виявили у 4 тис. 285 осіб, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.