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Хворих на COVID-19 в Україні поменшало. Фото: МОЗ

Хворих на COVID-19 в Україні поменшало — нова статистика за добу (ІНФОГРАФІКА)

1 бер 2021, 08:58
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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про зменшення інфікованих COVID-19 за минулу добу, 1 березня.

Коронавірусну хворобу вчора виявили у 4 тис. 285 осіб, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники. Також за минулу добубули госпіталізовані 1 тис. 779 осіб, а одужати змогли 1 тис. 701 особа. Померли від коронавірусу 68 осіб. Про це 1 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій та Івано-Франківськійобластях —598 та 526хворих. У Житомирській області виявили 466 нових інфікованих, в Чернівецькій — 335 та Львівській — 315 випадків.

Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Українізахворіли 1 млн 352 тис. 134 особи, а одужати змогли 1 млн 171 тис. 724 особи. Померли від коронавірусу 26 тис. 50 осіб.

Хворих на COVID-19 в Україні поменшало. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 156 випадків;
  • Вінницька область — 598 випадків;
  • Волинська область — 65 випадків;
  • Дніпропетровська область — 165 випадків;
  • Донецька область — 54 випадки;
  • Житомирська область — 466 випадків;
  • Закарпатська область — 242 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 526 випадків;
  • Київська область — 208 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 10 випадків;
  • Львівська область — 315 випадків;
  • Миколаївська область — 190 випадків;
  • Одеська область — 207 випадків;
  • Полтавська область — 97 випадків;
  • Рівненська область — 58 випадків;
  • Сумська область — 120 випадків;
  • Тернопільська область — 178 випадків;
  • Харківська область — 69 випадків;
  • Херсонська область — 20 випадків;
  • Хмельницька область — 32 випадки;
  • Черкаська область — 67 випадків;
  • Чернівецька область — 335 випадків;
  • Чернігівська область — 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Хворих на COVID-19 в Україні поменшало. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 27 лютого коронавірус виявили у 5 тис. 833 громадян, а найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Джерело: Ракурс


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