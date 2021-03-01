Хворих на COVID-19 в Україні поменшало. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n151070-hvoryh-na-covid-19-v-ukrayini-pomenshalo-nova-statystyka-za-dobu-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про зменшення інфікованих COVID-19 за минулу добу, 1 березня.

Коронавірусну хворобу вчора виявили у 4 тис. 285 осіб, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники. Також за минулу добубули госпіталізовані 1 тис. 779 осіб, а одужати змогли 1 тис. 701 особа. Померли від коронавірусу 68 осіб. Про це 1 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій та Івано-Франківськійобластях —598 та 526хворих. У Житомирській області виявили 466 нових інфікованих, в Чернівецькій — 335 та Львівській — 315 випадків.

Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Українізахворіли 1 млн 352 тис. 134 особи, а одужати змогли 1 млн 171 тис. 724 особи. Померли від коронавірусу 26 тис. 50 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 156 випадків;

Вінницька область — 598 випадків;

Волинська область — 65 випадків;

Дніпропетровська область — 165 випадків;

Донецька область — 54 випадки;

Житомирська область — 466 випадків;

Закарпатська область — 242 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 526 випадків;

Київська область — 208 випадків;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 10 випадків;

Львівська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 190 випадків;

Одеська область — 207 випадків;

Полтавська область — 97 випадків;

Рівненська область — 58 випадків;

Сумська область — 120 випадків;

Тернопільська область — 178 випадків;

Харківська область — 69 випадків;

Херсонська область — 20 випадків;

Хмельницька область — 32 випадки;

Черкаська область — 67 випадків;

Чернівецька область — 335 випадків;

Чернігівська область — 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 27 лютого коронавірус виявили у 5 тис. 833 громадян, а найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській та Закарпатській областях.