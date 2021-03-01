Больных COVID-19 в Украине стало меньше. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n151070-bolnyh-covid-19-v-ukraine-stalo-menshe-novaya-statistika-za-sutki-infografika.html

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует об уменьшении инфицированных COVID-19 за минувшие сутки, 1 марта.

Коронавирусную болезнь вчера обнаружили у 4 тыс. 285 человек, заболели 258 детей и 93 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 779 человек, а выздороветь смог 1 тыс. 701 человек. Умерли от коронавируса 68 человек. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой и Ивано-Франковской областях — 598 и 526 больных. В Житомирской области обнаружили 466 новых инфицированных, в Черновицкой — 335 и Львовской — 315 случаев.

Министр отметил, что за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 352 тыс. 134 человека, а выздороветь смогли 1 млн 171 тыс. 724 человек. Умерли от коронавируса 26 тыс. 50 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 156 случаев;

Винницкая область — 598 случаев;

Волынская область — 65 случаев;

Днепропетровская область — 165 случаев;

Донецкая область — 54 случая;

Житомирская область — 466 случаев;

Закарпатская область — 242 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 526 случаев;

Киевская область — 208 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 315 случаев;

Николаевская область — 190 случаев;

Одесская область — 207 случаев;

Полтавская область — 97 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 120 случаев;

Тернопольская область — 178 случаев;

Харьковская область — 69 случаев;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 67 случаев;

Черновицкая область — 335 случаев;

Черниговская область — 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 февраля коронавирус выявили у 5 тыс. 833 граждан, а наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской и Закарпатской областях.