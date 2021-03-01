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Больных COVID-19 в Украине стало меньше. Фото: Минздрав

Больных COVID-19 в Украине стало меньше — новая статистика за сутки (ИНФОГРАФИКА)

1 мар 2021, 08:58
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует об уменьшении инфицированных COVID-19 за минувшие сутки, 1 марта.

Коронавирусную болезнь вчера обнаружили у 4 тыс. 285 человек, заболели 258 детей и 93 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 779 человек, а выздороветь смог 1 тыс. 701 человек. Умерли от коронавируса 68 человек. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой и Ивано-Франковской областях — 598 и 526 больных. В Житомирской области обнаружили 466 новых инфицированных, в Черновицкой — 335 и Львовской — 315 случаев.

Министр отметил, что за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 352 тыс. 134 человека, а выздороветь смогли 1 млн 171 тыс. 724 человек. Умерли от коронавируса 26 тыс. 50 человек.

Больных COVID-19 в Украине стало меньше. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 156 случаев;
  • Винницкая область — 598 случаев;
  • Волынская область — 65 случаев;
  • Днепропетровская область — 165 случаев;
  • Донецкая область — 54 случая;
  • Житомирская область — 466 случаев;
  • Закарпатская область — 242 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 526 случаев;
  • Киевская область — 208 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 10 случаев;
  • Львовская область — 315 случаев;
  • Николаевская область — 190 случаев;
  • Одесская область — 207 случаев;
  • Полтавская область — 97 случаев;
  • Ровенская область — 58 случаев;
  • Сумская область — 120 случаев;
  • Тернопольская область — 178 случаев;
  • Харьковская область — 69 случаев;
  • Херсонская область — 20 случаев;
  • Хмельницкая область — 32 случая;
  • Черкасская область — 67 случаев;
  • Черновицкая область — 335 случаев;
  • Черниговская область — 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Больных COVID-19 в Украине стало меньше. Инфографика: СНБО

Напомним, 27 февраля коронавирус выявили у 5 тыс. 833 граждан, а наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Источник: Ракурс


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