Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает бушевать с новой силой. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 27 февраля, вирус был обнаружен у 5 тыс. 833 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 347 тыс. 849 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 702 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 170 тыс. 23 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 89 человек. Общее число жертв составляет 25 тыс. 982 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 477 тыс. 144.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Ивано-Франковской области (734 новых больных), Винницкой области (558 инфицированных), Житомирской области (528 случаев), Закарпатской области (423 заболевших).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 208 случаев;

Винницкая область — 558 случаев;

Волынская область — 94 случая;

Днепропетровская область — 344 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 528 случаев;

Закарпатская область — 423 случая;

Запорожская область — 98 случаев;

Ивано-Франковская область — 734 случая;

Киевская область — 351 случай;

Кировоградская область — 30 случаев;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 399 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 58 случаев;

Ровенская область — 120 случаев;

Сумская область — 125 случаев;

Тернопольская область — 218 случаев;

Харьковская область — 276 случаев;

Херсонская область — 36 случаев;

Хмельницкая область — 237 случаев;

Черкасская область — 51 случай;

Черновицкая область — 411 случаев;

Черниговская область — 60 случаев.

Хмельницкая область — 6 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» карантинная зона в Украине может пополниться семью областями. Сейчас в этой зоне находится Ивано-Франковская область, а в Черновицкой области усиленные карантинные меры будут введены с 1 марта.

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности, но рискуют стать «красными».