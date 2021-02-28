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Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине снова пополз вверх на выходных (ИНФОГРАФИКА)

28 фев 2021, 09:05
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать с новой силой. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 27 февраля, вирус был обнаружен у 5 тыс. 833 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 347 тыс. 849 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 702 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 170 тыс. 23 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 89 человек. Общее число жертв составляет 25 тыс. 982 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 477 тыс. 144.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Ивано-Франковской области (734 новых больных), Винницкой области (558 инфицированных), Житомирской области (528 случаев), Закарпатской области (423 заболевших).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 208 случаев;
  • Винницкая область — 558 случаев;
  • Волынская область — 94 случая;
  • Днепропетровская область — 344 случая;
  • Донецкая область — 164 случая;
  • Житомирская область — 528 случаев;
  • Закарпатская область — 423 случая;
  • Запорожская область — 98 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 734 случая;
  • Киевская область — 351 случай;
  • Кировоградская область — 30 случаев;
  • Луганская область — 17 случаев;
  • Львовская область — 399 случаев;
  • Николаевская область — 149 случаев;
  • Одесская область — 144 случая;
  • Полтавская область — 58 случаев;
  • Ровенская область — 120 случаев;
  • Сумская область — 125 случаев;
  • Тернопольская область — 218 случаев;
  • Харьковская область — 276 случаев;
  • Херсонская область — 36 случаев;
  • Хмельницкая область — 237 случаев;
  • Черкасская область — 51 случай;
  • Черновицкая область — 411 случаев;
  • Черниговская область — 60 случаев.
  • Хмельницкая область — 6 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» карантинная зона в Украине может пополниться семью областями. Сейчас в этой зоне находится Ивано-Франковская область, а в Черновицкой области усиленные карантинные меры будут введены с 1 марта.

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности, но рискуют стать «красными».

Источник: Ракурс


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