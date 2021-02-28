Кравчук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n151043-sankcii-protiv-medvedchuka-sprovocirovali-obostrenie-na-donbasse-kravchuk.html

Ракурс

Санкции против Медведчука, лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кума Путина, могли спровоцировать обострение на Донбассе. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук связывает увеличение количества обстрелов с санкциями, которые были наложены на политика.

По его мнению, Россия начала реагировать на активные действия, которые ввела Украина по отношению к телеканалам, распространяющим российскую пропаганду в Украине. Об этом Кравчук заявил в интервью изданию DW.

В то же время Кравчук считает, что обострение на Донбассе нельзя расценивать как месть России только из-за введения санкций в отношении Виктора Медведчука.

Я не думаю, что это месть. Поскольку Россия никогда не прекращала реализацию идеи о том, что Украина должна быть под Россией. Этого тезиса они не отменяли. Чтобы окончательно оторваться от России, нам нужно в реальности стать членом ЕС, стать членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине, — отметил он.



Кравчук добавил, что увеличение количества смертей украинских военных на Донбассе можно считать обострением, но говорить об эскалации конфликта еще рано. Он добавил, что теперь Россия устраивает не провокации, а перешла к реальным военных действиям, которые приводят к гибели украинских военных.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение 27 февраля российские оккупационные войска пять раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия. В районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.