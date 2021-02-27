На Донбассе подорвался на мине боец ВСУ – детали. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/n151036-na-donbasse-podorvalsya-na-mine-boec-vsu-detali.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается — в течение 27 февраля российские оккупационные войска пять раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

В районах населенных пунктов Зайцево, Пивденное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки — из снайперского оружия.

Недалеко от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине получил ранения военнослужащий ВСУ. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, в течение 26 февраля кремлевские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяли и запрещенное минскими соглашениями оружие. За сутки 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.