На Донбассе подорвался на мине боец ВСУ — деталиhttps://racurs.ua/n151036-na-donbasse-podorvalsya-na-mine-boec-vsu-detali.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается — в течение 27 февраля российские оккупационные войска пять раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.
В районах населенных пунктов Зайцево, Пивденное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.
Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки — из снайперского оружия.
Недалеко от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине получил ранения военнослужащий ВСУ. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, в течение 26 февраля кремлевские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяли и запрещенное минскими соглашениями оружие. За сутки 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.