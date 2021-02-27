Гигантский айсберг откололся от Антарктиды. Фото: British Antarctic Survey

https://racurs.ua/n151035-gigantskiy-aysberg-otkololsya-ot-antarktidy-foto-video.html

Ракурс

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 тыс. 270 кв. км.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley. Об этом сообщила антарктическая служба Великобритании.

Больше 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться крупные трещины, после чего одна из них начала активно расти.

26 февраля 2021 года за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

По прогнозам ученых, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Опасности для станции произошедшее не представляет. В 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним.

Сейчас на исследовательской станции никого нет — ученые работают на ней только во время антарктического лета. Вместо людей за деформацией шельфа наблюдают GPS-мониторы, которые ежедневно передают исследователям последнюю информацию.