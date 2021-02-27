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Ракурс
«Красная» зона на Буковине – назвали дату введения. Фото: УП

«Красная» зона на Буковине — назвали дату введения (ВИДЕО)

27 фев 2021, 17:09
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«Красный» уровень эпидемической опасности в Черновицкой области начнет действовать с 1 марта.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Количество новых случаев заболевания в регионе по сравнению с началом года уже увеличилось в три раза. Также Черновицкая область остается в тройке регионов с наибольшей занятостью коек с кислородом.

Реанимационные кровати пока заняты на 55%, а реанимационные кровати каждой четвертой выделенной под COVID-19 больницы региона уже заняты на 100%.

В регионе в течение последних трех дней превышены два установленных постановлением Кабмина показатели: уровень госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.


Напомним, 26 февраля областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Источник: Ракурс


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