«Красная» зона на Буковине – назвали дату введения. Фото: УП

https://racurs.ua/n151034-krasnaya-zona-na-bukovine-nazvali-datu-vvedeniya-video.html

Ракурс

«Красный» уровень эпидемической опасности в Черновицкой области начнет действовать с 1 марта.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Количество новых случаев заболевания в регионе по сравнению с началом года уже увеличилось в три раза. Также Черновицкая область остается в тройке регионов с наибольшей занятостью коек с кислородом.

Реанимационные кровати пока заняты на 55%, а реанимационные кровати каждой четвертой выделенной под COVID-19 больницы региона уже заняты на 100%.

В регионе в течение последних трех дней превышены два установленных постановлением Кабмина показатели: уровень госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, 26 февраля областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.