Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151029-sem-oblastey-ukrainy-riskuut-popast-v-krasnuu-karantinnuu-zonu.html

Ракурс

«Красная» карантинная зона в Украине может пополниться семью областями.

Сейчас в этой зоне находится Ивано-Франковская область, а в Черновицкой области усиленные карантинные мероприятия будут введены с 1 марта. Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в «оранжевом» уровне эпидемической опасности, но рискуют стать «красными». Об этом 27 февраля сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, тенденции распространения заболеваемости в области остаются неутешительными, а недельные темпы роста количества пациентов в «коронавирусных» больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50−60% больше пациентов, чем выписывают. Например, средняя занятость всех типов коек больниц для пациентов с COVID-19 в Черновицкой области составляет 60%.

Несмотря на то, что обеспеченность кроватями в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы коек, например, реанимационные койки, заняты сейчас на 55% на уровне области, — отметил Ляшко.



Главный санитарный врач напомнил, что основаниями для введения «красного» уровня считается, если уровень госпитализаций в течение последних трех дней на 100 тыс. населения превышает целевой показатель у 60 человек на 100 тыс. населения. Также «красный» уровень вводят, если коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних семи дней превышает целевой показатель в 20%.

Напомним, 26 февраля стало известно, что Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в «красную» зону, а еще восемь — в «оранжевую».