Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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«Червона» карантинна зона в Україні може поповнитися сімома областями.

Наразі у цій зоні перебуває Івано-Франківська область, а в Чернівецькій області посилені карантинні заходи будуть запроваджені з 1 березня. Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області знаходяться в «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, але ризикують стати «червоними». Про це 27 лютого повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на власній сторінці у Facebook.

За його словами, тенденції поширення захворюваності в області залишаються невтішними, а тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «коронавірусних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50−60% більше пацієнтів, ніж виписують. Наприклад, середня зайнятість усіх типів ліжок лікарень для пацієнтів з COVID-19 в Чернівецькій області складає 60%.

Незважаючи на те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній по країні, окремі типи ліжок, наприклад, реанімаційні ліжка, зайняті наразі на 55% на рівні області, — зазначив Ляшко.



Головний санітарний лікар нагадав, що підставами для запровадження «червоного» рівня вважається, якщо рівень госпіталізацій протягом останніх трьох днів на 100 тис. населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тис. населення. Також «червоний» рівень запроваджують, якщо коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх семи днів перевищує цільовий показник у 20%.

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що Івано-Франківська та Чернівецька області потрапили в «червону» зону, а ще вісім — у «помаранчеву».