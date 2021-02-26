Дві «червоних» і вісім «помаранчевих» зон карантину — нові дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150987-dvi-chervonyh-i-visim-pomaranchevyh-zon-karantynu-novi-dani-moz-infografika.htmlРакурс
Нові зони карантину в Україні встановило Міністерство охорони здоров’я на основі оновлених показників щодо захворюваності коронавірусною інфекцією в областях.
Так, згідно з даними сайту МОЗ від 26 лютого, дві області потрапили в «червону» зону, ще вісім — у «помаранчеву».
В «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.
В «помаранчеву» зону потрапили:
Вінницька область,
Донецька область,
Житомирська область,
Закарпатська область,
Запорізька область,
Київська область,
Луганська область,
Тернопільська область.
Інші регіони наразі залишаються «жовтими» — Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
Станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п’яти областях:
Івано-Франківській (138 на 100 тис. населення при нормі 60);
Вінницькій (93,1);
Чернівецькій (86,1);
Закарпатській (82,9);
Житомирській (62,8).