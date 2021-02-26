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Дві “червоних” і вісім “помаранчевих” зон карантину встановило МОЗ

Дві «червоних» і вісім «помаранчевих» зон карантину — нові дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

26 лют 2021, 13:20
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Нові зони карантину в Україні встановило Міністерство охорони здоров’я на основі оновлених показників щодо захворюваності коронавірусною інфекцією в областях.

Так, згідно з даними сайту МОЗ від 26 лютого, дві області потрапили в «червону» зону, ще вісім — у «помаранчеву».

В «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

В «помаранчеву» зону потрапили:

  • Вінницька область,

  • Донецька область,

  • Житомирська область,

  • Закарпатська область,

  • Запорізька область,

  • Київська область,

  • Луганська область,

  • Тернопільська область.

Інші регіони наразі залишаються «жовтими» — Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п’яти областях:

  • Івано-Франківській (138 на 100 тис. населення при нормі 60);

  • Вінницькій (93,1);

  • Чернівецькій (86,1);

  • Закарпатській (82,9);

  • Житомирській (62,8).


Джерело: Ракурс


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