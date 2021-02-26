Дві “червоних” і вісім “помаранчевих” зон карантину встановило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n150987-dvi-chervonyh-i-visim-pomaranchevyh-zon-karantynu-novi-dani-moz-infografika.html

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Нові зони карантину в Україні встановило Міністерство охорони здоров’я на основі оновлених показників щодо захворюваності коронавірусною інфекцією в областях.

Так, згідно з даними сайту МОЗ від 26 лютого, дві області потрапили в «червону» зону, ще вісім — у «помаранчеву».

В «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

В «помаранчеву» зону потрапили:

Вінницька область,

Донецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Запорізька область,

Київська область,

Луганська область,

Тернопільська область.

Інші регіони наразі залишаються «жовтими» — Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п’яти областях: