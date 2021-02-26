Две «красных» и восемь «оранжевых» зон карантина — новые данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150987-dve-krasnyh-i-vosem-oranjevyh-zon-karantina-novye-dannye-minzdrava-infografika.htmlРакурс
Новые зоны карантина в Украине установило Министерство здравоохранения на основе обновленных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в областях.
Так, согласно данным сайта Минздрава от 26 февраля, две области попали в «красную» зону, еще восемь — в «оранжевую».
В «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В «оранжевую» зону попали:
Винницкая область,
Донецкая область,
Житомирская область,
Закарпатская область,
Запорожская область,
Киевская область,
Луганская область,
Тернопольская область.
Другие регионы пока остаются «желтыми» — Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
По состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях:
Ивано-Франковской (138 на 100 тыс. населения при норме 60);
Винницкой (93,1)
Черновицкой (86,1)
Закарпатской (82,9)
Житомирской (62,8).