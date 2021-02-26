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Две «красных» и восемь «оранжевых» зон карантина — новые данные Минздрава

Две «красных» и восемь «оранжевых» зон карантина — новые данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

26 фев 2021, 13:20
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Новые зоны карантина в Украине установило Министерство здравоохранения на основе обновленных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в областях.

Так, согласно данным сайта Минздрава от 26 февраля, две области попали в «красную» зону, еще восемь — в «оранжевую».

В «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевую» зону попали:

  • Винницкая область,

  • Донецкая область,

  • Житомирская область,

  • Закарпатская область,

  • Запорожская область,

  • Киевская область,

  • Луганская область,

  • Тернопольская область.

Другие регионы пока остаются «желтыми» — Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях:

  • Ивано-Франковской (138 на 100 тыс. населения при норме 60);

  • Винницкой (93,1)

  • Черновицкой (86,1)

  • Закарпатской (82,9)

  • Житомирской (62,8).


Источник: Ракурс


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