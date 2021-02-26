Две «красных» и восемь «оранжевых» зон карантина — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n150987-dve-krasnyh-i-vosem-oranjevyh-zon-karantina-novye-dannye-minzdrava-infografika.html

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Новые зоны карантина в Украине установило Министерство здравоохранения на основе обновленных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в областях.

Так, согласно данным сайта Минздрава от 26 февраля, две области попали в «красную» зону, еще восемь — в «оранжевую».

В «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевую» зону попали:

Винницкая область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Луганская область,

Тернопольская область.

Другие регионы пока остаются «желтыми» — Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях: