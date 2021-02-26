Подольско-Воскресенский мост. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n150986-klichko-vystupil-protiv-dostroyki-ukravtodorom-podolsko-voskresenskogo-mosta.html

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«Укравтодор» предложил Киевской городской госадминистрации передать на их баланс столичный Подольско-Воскресенский мост.

Однако в КГГА уверены, что передача объекта на баланс дорожников отсрочит его достройку. В столице с 2004 года стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию Дарницкий мост, который стоит на балансе «Укрзализныци». Железнодорожники уже несколько лет, несмотря на все обращения столичных властей, не передают мост на баланс Киева. Значит, его должно достроить государство. Об этом мэр Киева Виталий Кличко 26 февраля заявил во время онлайн-брифинга.

И «Укравтодору» как государственной структуре стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить, и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост, — подчеркнул Кличко.



Мэр отметил, что работы на Подольско-Воскресенском мосту вышли на финальную стадию достройки. Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также Кличко обвинил в задержке работ и жителей Русановских садов, которые устраивали акции протеста.

Напомним, в ноябре 2020 года Подольско-Воскресенский мост в Киеве получил новую подсветку. Мэр столицы Виталий Кличко публиковал видео, как вечером и ночью выглядит этот объект.