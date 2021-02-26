Верните вырванное сердце Украины — заявление Зеленского о Крыме, скриншот видео

https://racurs.ua/n150985-vernite-vyrvannoe-serdce-ukrainy-zayavlenie-zelenskogo-o-kryme-video.html

Ракурс

К жителям оккупированного Россией Крыма обратился Владимир Зеленский. Президент Украины в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя пригласил крымчан «возвращаться домой».

Ждем. Верим. Любим. Народ Украины, — сообщил Зеленский в своем видеообращении 26 февраля.

Он также отметил, что накануне Дня независимости в Украине состоится первое международное мероприятие «Крымская платформа» для обсуждения и принятия мер по деоккупации полуострова.

День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя отмечается седьмой раз. 26 февраля 2014 года в украинском Симферополе состоялся многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности Украины, в котором приняли участие десятки тысяч крымчан.

Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать, — заявил президент.

В своем обращении он избегал конкретно называть государство-оккупанта и только однажды отметил, что «Российская Федерация удерживает более ста политических заключенных из Крыма».

Президент сообщил, что накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание «Крымской платформы». Об этом он указал и в тексте указе о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. Кабмину поручено организовать «Крымскую платформу», а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка. Текст этого документа пока отсутствует на сайте главы государства.