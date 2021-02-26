Поверніть вирване серце України — заява Зеленського про Крим, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n150985-povernit-vyrvane-serce-ukrayiny-zayava-zelenskogo-pro-krym-video.html

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До мешканців окупованого Росією Криму звернувся Володимир Зеленський. Президент України в День опору окупації Криму і Севастополя запросив кримчан «повертатися додому».

Чекаємо. Віримо. Любимо. Народ України, — розповів Зеленський у своєму відеоозверненні 26 лютого.

Він також зазначив, що напередодні Дня незалежності в Україні відбудеться перший міжнародний захід «Кримська платформа» для обговорення та прийняття заходів по деокупації півострова.

День опору окупації Криму і Севастополя відзначається усьому. 26 лютого 2014 року в українському Сімферополі відбувся найчисленніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан.

Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити, — заявив президент.

У своєму зверненні він уникав конкретно називати державу-окупанта і тільки одного разу зазначив, що «Російська Федерація утримує понад сто політичних в’язнів з Криму».

Президент повідомив, що напередодні Дня Незалежності в Києві відбудеться перше засідання «Кримської платформи». Про це він вказав і в тексті указі про заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Кабміну доручено організувати «Кримську платформу», а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови. Текст цього документу наразі відсутній на сайті глави держави.