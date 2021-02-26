У річницю окупації Криму США нагадали Росії про «вічні» санкції

https://racurs.ua/ua/n150970-u-richnycu-okupaciyi-krymu-ssha-nagadaly-rosiyi-pro-vichni-sankciyi.html

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У сьомі роковини окупації Росією Криму Державний департамент Сполучених Штатів закликав Кремль повернути Україні контроль над півостровом, зупинити агресію на Донбасі та звільнити всіх політичних в’язнів.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться про те, що санкції проти РФ триватимуть аж до повернення півострова Україні.

Санкції проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться доти, доки Росія не змінить свій курс. США не визнають та ніколи не визнають незаконну анексію Криму, — заявив глава Держдепу.

Він переконує, що «наслідки російської окупації півострова та його мілітаризація загрожують стабільності у всьому світі».

Блінкен згадав і про системні репресії у Криму проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин, придушення свободи слова, політичні вироки проти нелояльних до окупаційної влади.

США підтримали створення «Кримської платформи» і запевнили Київ, що продовжать роботу з Україною і партнерами задля припинення окупації Криму та російської агресії на сході України.

Заяву Держдепу прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.