Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У річницю окупації Криму США нагадали Росії про «вічні» санкції

У річницю окупації Криму США нагадали Росії про «вічні» санкції

26 лют 2021, 10:06
999

У сьомі роковини окупації Росією Криму Державний департамент Сполучених Штатів закликав Кремль повернути Україні контроль над півостровом, зупинити агресію на Донбасі та звільнити всіх політичних в’язнів.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться про те, що санкції проти РФ триватимуть аж до повернення півострова Україні.

Санкції проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться доти, доки Росія не змінить свій курс. США не визнають та ніколи не визнають незаконну анексію Криму, — заявив глава Держдепу.

Він переконує, що «наслідки російської окупації півострова та його мілітаризація загрожують стабільності у всьому світі».

Блінкен згадав і про системні репресії у Криму проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин, придушення свободи слова, політичні вироки проти нелояльних до окупаційної влади.

США підтримали створення «Кримської платформи» і запевнили Київ, що продовжать роботу з Україною і партнерами задля припинення окупації Криму та російської агресії на сході України.


Заяву Держдепу прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів