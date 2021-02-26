Перед введенням санкцій «літаки Медведчука» перегнали у Швейцарію. Фото: Главком

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Санкції проти Віктора Медведчука Рада національної безпеки й оборони України запровадила 19 лютого. Три чартерних літаки, на офшорних власників яких РНБО наклала санкції через діяльність нардепа, перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле перед засіданням Ради нацбезпеки.

У рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на п’ять офшорних компаній, які значаться власниками приватних літаків, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Дві з цих компаній напряму пов’язані з Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра — президента будівельного холдингу «Київміськбуд». Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найімовірніше були накладені помилково.

Четверта — пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком, який підтвердив, що компанія належить йому. На цю компанію зареєстровано лише літак.

П’ята компанія WHPA AVIA LTD зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура пов’язана з компанією з дуже схожою назвою — WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника «Роснафти» і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна, — йдеться у розслідуванні.

Група компаній «Регіон», яку контролює Сударіков, також може бути пов’язаною і з оточенням Медведчука. Літаки усіх трьох компаній, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі.

Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма «Інтернешнл Трейдінг Партнерс» — співвласник українського «Прикарпатзахідтрансу», яка стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

Саме з цією швейцарською компанією та з її власником — Анатолієм Шефером — і пов’язують Медведчука та його оточення, яке нібито і заробляло на володінні нафтопроводом. Після накладення санкцій цю частину «труби Медведчука» повинні передати в управління Нацагенству з розшуку та управління активами.

Нагадаємо, телеканали Медведчука, які входять у медіахолдинг «Новости», вирішили відновити свою роботу під іншою назвою. Вони придбали ліцензію на мовлення у львів’янина Романа Любицького, який володіє ліцензією львівського телеканалу НТА.