Перед введением санкций «самолеты Медведчука» перегнали в Швейцарию. Фото: Главком

https://racurs.ua/n150969-pered-vvedeniem-sankciy-samolety-medvedchuka-peregnali-v-shveycariu-smi-video.html

Ракурс

Санкции против Медведчука Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел 19 февраля. Три чартерных самолета, на оффшорных владельцев которых СНБО наложил санкции из-за деятельности нардепа, перегнали в швейцарский городок Сент-Галле перед заседанием Совета нацбезопасности.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на пять оффшорных компаний, которые значатся владельцами частных самолетов. Об этом сообщается в расследовании Bihus.Info.

Две из этих компаний напрямую связаны с Медведчуком и Тарасом Козаком, поскольку народные депутаты в разный период пользовались бортами, записанными на эти фирмы.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира — президента строительного холдинга «Киевгорстрой». Кушнир уже успел заявить о том, что санкции были наложены по ошибке.

Четвертая — связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником, который подтвердил, что компания принадлежит ему. На эту компанию зарегистрирован только один самолет.

Пятая компания — WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура связана с компанией с очень похожим названием WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Последнего СМИ называют приближенным к главе «Роснефти» и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину, — говорится в расследовании.

Группа компаний «Регион», которую контролирует Судариков, также может быть связана и с окружением Медведчука. Самолеты всех трех компаний, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и несвязанности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт возле городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма «Интернешнл Трейдинг Партнерс» — совладелец украинского «ПрикарпатЗападтранса», которая стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». После наложения санкций эту часть «трубы Медведчука» должны передать в управление Нацагенству по розыску и управление активами.

Напомним, телеканалы Медведчука, входящих в медиахолдинг «Новости», решили возобновить свою работу под другим названием. Они приобрели лицензию на вещание у львовянина Романа Любицкого, который владеет лицензией львовского телеканала НТА.