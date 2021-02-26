«Динамо» и «Шахтер» минимально выиграли и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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«Динамо» и «Шахтер» одержали минимальную сухую победу и присоединились к остальным команам в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Оба представителя Украины выполнили свои задачи.

«Шахтер» в Киеве выиграл благодаря голу с пенальти Мораеса на 67 минуте. Неделю назад «горняки» практически все решили, когда выиграли в Тель-Авиве у «Маккаби» 2:0.

Киевлянам было труднее. Они неделю назад сыграли вничью 1:1 с ослабленным коронавирусом и травмами «Брюгге». На выезде все решил поздний гол на 83 минуте от Виталия Буяльского, который завершил одну из немногих в матче осмысленных атак. Родригес забросил мяч в штрафную, его подобрал Цыганков и прострелил в центр вратарского на Буяльского — 0:1.

«Брюгге» в последний раз проигрывал еще в 2020 году. Победная серия чемпиона Бельгии до киевского матча с «Динамо» длилась 12 матчей. Вице-чемпион Украины победил чемпиона Бельгии и прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Это произошло в третий раз за последние четыре года.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы: Ajax, Arsenal, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Granada, Manchester United, Milan, Molde, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar, Slavia Praha, Тottenham Hotspur, Villarreal, Young Boys.

Жеребьевка следующей стадии состоится сегодня в 14.00.

Кроме полученных очков в таблицу коэффициентов УЕФА, украинские клубы продолжают получать призовые. За победу в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» и «Шахтер» получат по 1,5 млн евро. В этом сезоне «Шахтер» уже заработал более 45 млн евро, а Динамо более 37 млн ​​евро и это только от участия в еврокубках.

Украинские клубы уже набрали больше очков в таблице коэффициентов УЕФА, чем прямые конкуренты Бельгия и Австрия, которые потеряли все свои клубы до этой стадии европейских турниров.