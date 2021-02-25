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Погиб отец двух известных вратарей бразильского футбола

Погиб отец двух известных вратарей бразильского футбола (ФОТО)

25 фев 2021, 10:16
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В Бразилии нашли мертвым 57-летнего Жозе Агостиньо Беккера, отца известных вратарей Алиссона («Ливерпуль») и Муриеля («Флуминенсе»).

Жозе Агостиньо утонул во время купания в озере на территории семейного поместья в Ринкао до Инферно. Тело 57-летнего бразильца нашли в озере, сообщает ESPN со ссылкой на полицию.

Отец Алиссона плавал в районе дамбы и исчез примерно в 17.00. Его тело без следов насилия было нашли в полночь.

По информации O Globo, Алиссон-старший исчез под водой после того, как нырнул с дамбы.


В свое время он играл на позиции вратаря в любительском футболе и повлиял на выбор в футболе своих сыновей. Кстати, прадед Алиссон и Муриель тоже был вратарем.

Аллисон Беккер с отцом, фото — Фейсбук Р.Моралес


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