Загинув батько двох відомих воротарів бразильського футболу

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Ракурс

У Бразилії знайшли мертвим 57-річного Жозе Агостіньо Беккера, батька відомих воротарів Аліссона («Ліверпуль») та Муріеля («Флуміненсе»).

Жозе Агостіньо потонув під час купання в озері на території сімейного маєтку у Рінкао до Інферно.

Тіло 57-річного бразильця знайшли в озері, повідомляє ESPN з посиланням на поліцію.

Батько Аліссон плавав в районі дамби і зник приблизно о 17.00. Його тіло без слідів насильства було знайшли опівночі.

За інформацією O Globo, Аліссон-старший зник під водою після того, як пірнув з дамби.

Свого часу він грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів. До речі, прадід Аліссона та Муріеля теж був воротарем.