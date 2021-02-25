Ракурсhttps://racurs.ua/
Загинув батько двох відомих воротарів бразильського футболу
Загинув батько двох відомих воротарів бразильського футболу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150913-zagynuv-batko-dvoh-vidomyh-vorotariv-brazylskogo-futbolu-foto.htmlРакурс
У Бразилії знайшли мертвим 57-річного Жозе Агостіньо Беккера, батька відомих воротарів Аліссона («Ліверпуль») та Муріеля («Флуміненсе»).
Жозе Агостіньо потонув під час купання в озері на території сімейного маєтку у Рінкао до Інферно.
Тіло 57-річного бразильця знайшли в озері, повідомляє ESPN з посиланням на поліцію.
Батько Аліссон плавав в районі дамби і зник приблизно о 17.00. Його тіло без слідів насильства було знайшли опівночі.
За інформацією O Globo, Аліссон-старший зник під водою після того, як пірнув з дамби.
Свого часу він грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів. До речі, прадід Аліссона та Муріеля теж був воротарем.
Читайте також
.