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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого, фото: Agência Brasília

Кількість щеплень за перший день вакцинації від COVID-19 назвали у МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2021, 10:07
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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) почало інформувати про її перебіг.

Було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус_інфо».

У регіонах здійснено таку кількість щеплень від COVID-19:

  • Вінницька область — 10 щеплень;
  • Житомирська область — 40 щеплень;
  • Київська область — 19 щеплень;
  • Черкаська область — 80 щеплень;
  • Чернігівська область — 10 щеплень.

Зазначається, що, за даними «Державного експертного центру МОЗ України», станом на 24 лютого не зафіксовано жодної несприятливої події після вакцинації.


Перебіг вакцинації від коронавірусу, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, перше в Україні щеплення від COVID-19 зробили препаратом CoviShield лікарю-реаніматолу Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Після щеплення за медиком спостерігали півгодини, щоб переконатися у відсутності індивідуальної реакції на препарат.

Джерело: Ракурс


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