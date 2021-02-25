Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/ua/n150912-kilkist-scheplen-za-pershyy-den-vakcynaciyi-vid-covid-19-nazvaly-u-moz-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) почало інформувати про її перебіг.

Було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус_інфо».

У регіонах здійснено таку кількість щеплень від COVID-19:

Вінницька область — 10 щеплень;

Житомирська область — 40 щеплень;

Київська область — 19 щеплень;

Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень.

Зазначається, що, за даними «Державного експертного центру МОЗ України», станом на 24 лютого не зафіксовано жодної несприятливої події після вакцинації.

Нагадаємо, перше в Україні щеплення від COVID-19 зробили препаратом CoviShield лікарю-реаніматолу Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Після щеплення за медиком спостерігали півгодини, щоб переконатися у відсутності індивідуальної реакції на препарат.