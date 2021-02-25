Україна в топ-10 захворюваності на коронавірус у Європі — новий COVID-спалах

https://racurs.ua/ua/n150911-novyy-covid-spalah-ukrayina-v-top-10-zahvoruvanosti-u-ievropi-infografika.html

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Різкий стрибок захворюваності на коронавірус зафіксували медики в Україні за даними на ранок 25 лютого.

Лабораторії підтвердили за добу 8 тис. 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Це відразу на 2 тис. 297 більше, ніж за попередню добу.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за минулу добу у лікарні поклали 2 тис. 770 пацієнтів, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла вже 1 млн 325 тис. 841 особа, померли 25 тис. 596 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), Вінницькій (639) областях і Києві (652).

Минулої доби у країнах Європи зареєстровано майже 200 тисяч заражень COVID-19.

Сайт Worldometers повідомляє, що у світі за останню добу підтверджено 429 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія. Україна зараз на дев’ятому місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 17 місці.

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Регіони поділили на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік зон карантину. До «червоної» зони потрапила Івано-Франківська область. Червоний рівень там буде введений із 26 лютого. Водночас до того, як почав діяти адаптивний карантин, в області вже запровадили посилені обмеження з 22 лютого.