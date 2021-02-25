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Україна в топ-10 захворюваності на коронавірус у Європі — новий COVID-спалах
Новий COVID-спалах — Україна в топ-10 захворюваності у Європі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150911-novyy-covid-spalah-ukrayina-v-top-10-zahvoruvanosti-u-ievropi-infografika.htmlРакурс
Різкий стрибок захворюваності на коронавірус зафіксували медики в Україні за даними на ранок 25 лютого.
Лабораторії підтвердили за добу 8 тис. 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Це відразу на 2 тис. 297 більше, ніж за попередню добу.
Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, за минулу добу у лікарні поклали 2 тис. 770 пацієнтів, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла вже 1 млн 325 тис. 841 особа, померли 25 тис. 596 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), Вінницькій (639) областях і Києві (652).
Минулої доби у країнах Європи зареєстровано майже 200 тисяч заражень COVID-19.
Сайт Worldometers повідомляє, що у світі за останню добу підтверджено 429 тис. нових випадків зараження коронавірусом.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія. Україна зараз на дев’ятому місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 17 місці.
З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Регіони поділили на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік зон карантину. До «червоної» зони потрапила Івано-Франківська область. Червоний рівень там буде введений із 26 лютого. Водночас до того, як почав діяти адаптивний карантин, в області вже запровадили посилені обмеження з 22 лютого.
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