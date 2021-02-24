Адаптивний карантин діє в Україні з 24 лютого. Фото:

https://racurs.ua/ua/n150901-adaptyvnyy-karantyn-diie-v-ukrayini-z-24-lutogo-scho-potribno-znaty-infografika.html

Ракурс

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з сьогоднішнього дня, 24 лютого. Карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.

Запроваджені чотири рівні епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний». Наразі на більшості території країни встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Лише в Івано-Франківській області запроваджено «червоний» рівень. Про це повідомляли в Міністерстві охорони здоров’я.

«Жовтий» рівень — базовий для всієї країни й передбачає обмеження, які існували до 24 лютого. У цій зоні можна проводити масовий захід, але з обмеженням — одна людина на 4 кв. м. Також дозволяється відвідувати заклади освіти групами понад 20 осіб. Крім того, влада дозволила проводити матчі з глядачами на трибунах, але вони повинні бути заповнені не більше, ніж на половину. Працюватимуть й заклади харчування — кафе, ресторани, бари та їдальні будуть відчинені до 00:00.

«Помаранчевий» рівень не передбачає додаткових карантинних обмежень, але сигналізує про потенційну небезпеку наближення до «червоного» рівня.

«Червоний» рівень передбачає заборону на роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, шкіл (окрім дитсадків та початкових класів). Також закритими будуть продовольчі ринки, магазини, спортзали, басейни. Попри це, дозволено працювати банкам, АЗС, ветеринарним магазинам, аптекам та продовольчим магазинам.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що саме квітень стане визначальним місяцем для подальшого розвитку ситуації з карантином в Україні.