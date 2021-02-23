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Ракурс
“Червоне” Прикарпаття — з 26 лютого область переходить на жорсткий карантин

«Червоне» Прикарпаття — які жорсткі обмеження запровадили з 26 лютого

23 лют 2021, 18:12
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Івано-Франківська область з 26 лютого потрапляє у «червону» зону карантину, де діятимуть жорсткі обмеження — таке рішення було ухвалено 23 лютого на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає обмеження, які діяли під час жорсткого карантину у січні 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00.00 26 лютого, — написав Шмигаль.

Зокрема комісія вирішила організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території Івано-Франківської області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників Нацполіції та ДСНС.

Голів Закарпатської та Чернівецької ОДА комісія зобов’язала:

  • проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих ОТГ та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;

  • розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.

Також комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов уряду, після яких наберуть чинність такі обмеження:

  • до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо коригування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.


  • заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Джерело: Ракурс


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