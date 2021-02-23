“Червоне” Прикарпаття — з 26 лютого область переходить на жорсткий карантин

«Червоне» Прикарпаття — які жорсткі обмеження запровадили з 26 лютогоhttps://racurs.ua/ua/n150840-chervone-prykarpattya-yaki-jorstki-obmejennya-zaprovadyly-z-26-lutogo.htmlРакурс
Івано-Франківська область з 26 лютого потрапляє у «червону» зону карантину, де діятимуть жорсткі обмеження — таке рішення було ухвалено 23 лютого на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає обмеження, які діяли під час жорсткого карантину у січні 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.
Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00.00 26 лютого, — написав Шмигаль.
Зокрема комісія вирішила організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території Івано-Франківської області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників Нацполіції та ДСНС.
Голів Закарпатської та Чернівецької ОДА комісія зобов’язала:
проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих ОТГ та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;
розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.
Також комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов уряду, після яких наберуть чинність такі обмеження:
до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо коригування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.
заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.