Назвали ім'я військового, який загинув на Донбасі. Фото: Facebook

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Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще одного військовослужбовця ЗСУ, стало відоме його ім’я.

23 лютого під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець військової служби за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитро Романович та був легко поранений військовослужбовець військової служби за контрактом цієї ж бригади, — повідомили у прес-службі оперативного командування «Південь».

Під час обстрілу Сардак отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Його терміново медичним автомобілем військової частини було доставлено до лікарняного закладу міста Світлодарськ, а потім до військово-медичного госпіталю міста Часів Яр.

В останню путь сержанта Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого залишилася дружина.

Командування оперативного командування «Південь» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Також бажає пораненому одужання та швидкого повернення в бойовий стрій.

Нагадаємо, уранці 23 лютого о 7.00 окупанти почали обстріли відразу на кількох напрямках. Поблизу Світлодарська загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.