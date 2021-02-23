Назвали имя военного, погибшего на Донбассе. Фото: Facebook

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Война на Донбассе унесла жизнь еще одного военнослужащего ВСУ, стало известно его имя.

23 февраля во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий военной службы по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович и был легко ранен военнослужащий военной службы по контракту этой же бригады, — сообщили в пресс-службе оперативного командования «Південь».

Во время обстрела Сардак получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью. Он был срочно медицинским автомобилем воинской части доставлен в больничное учреждение города Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр.

В последний путь сержанта Сардака проведут в его родной Одессе. У погибшего осталась жена.

Командование оперативного объединения «Південь» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Также желает раненому выздоровления и скорейшего возвращения в боевой строй.

Напомним, утром 23 февраля в 7.00 оккупанты начали обстрелы сразу на нескольких направлениях. Вблизи Светлодарска погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ.