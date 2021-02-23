На фронте новое обострение — боевики накрыли огнем позиции ВСУ, есть потери

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Ракурс

Война на Донбассе прошла фазу перемирия. Второй день подряд есть потери в Вооруженных силах Украины.

Утром 23 февраля в 7.00 оккупанты начали обстрелы сразу на нескольких направлениях. Вблизи Светлодарска погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ.

Оккупанты накрыли позиции ООС огнем 120-мм артиллерии. Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Напомним, что 22 февраля в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб боец ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, старший солдат Сергей Петраускас, еще один воин получил осколочные ранения.

Трое военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля, около Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области. Это произошло в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Трое украинских военных одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского 20 февраля погибли во время пожара в блиндаже.

22 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.