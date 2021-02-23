Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки — где больше всего инфицированных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150793-bolee-4-tys-covid-bolnyh-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-gde-bolshe-vsego-inficirovannyh.htmlРакурс
Статистика коронавируса свидетельствует о росте количества новых больных COVID-19 в западных областях Украины.
За минувшие сутки, 22 февраля, медики зафиксировали 4 тыс. 182 новых больных, среди них — 252 ребенка и 219 медработников. Госпитализированы вчера 1 тыс. 236 человек, а умерли от болезни 153 украинцев. Преодолеть коронавирус сумели 4 тыс. 351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Наибольшие вспышки болезни фиксируются в западных областях. За последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 716 случаев, в Черновицкой — 468 человек. В Киеве обнаружили 454 больных, а в Винницкой и Закарпатской областях 243 и 224 случая соответственно.
За все время пандемии в Украине уже заболели 1 млн 311 тыс. 844 лица, а выздороветь смогли 1 млн 151 тыс. 777 человек. Умерли от COVID-19 25 тыс. 309 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 454 случая;
- Винницкая область — 243 случая;
- Волынская область — 128 случаев;
- Днепропетровская область — 126 случаев;
- Донецкая область — 58 случаев;
- Житомирская область — 67 случаев;
- Закарпатская область — 224 случая;
- Запорожская область — 159 случаев;
- Ивано-Франковская область — 716 случаев;
- Киевская область — 196 случаев;
- Кировоградская область —19 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 197 случаев;
- Николаевская область — 92 случая;
- Одесская область — 159 случаев;
- Полтавская область — 113 случаев;
- Ровенская область — 107 случаев;
- Сумская область — 42 случая;
- Тернопольская область — 107 случаев;
- Харьковская область — 188 случаев;
- Херсонская область — 8 случаев;
- Хмельницкая область —118 случаев;
- Черкасская область — 140 случаев;
- Черновицкая область — 468 случаев;
- Черниговская область — 6 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 21 февраля коронавирус обнаружили у 3 тыс. 206 граждан Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях.