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Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки. Фото:

Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки — где больше всего инфицированных (ИНФОГРАФИКА)

23 фев 2021, 09:14
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Статистика коронавируса свидетельствует о росте количества новых больных COVID-19 в западных областях Украины.

За минувшие сутки, 22 февраля, медики зафиксировали 4 тыс. 182 новых больных, среди них — 252 ребенка и 219 медработников. Госпитализированы вчера 1 тыс. 236 человек, а умерли от болезни 153 украинцев. Преодолеть коронавирус сумели 4 тыс. 351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Наибольшие вспышки болезни фиксируются в западных областях. За последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 716 случаев, в Черновицкой — 468 человек. В Киеве обнаружили 454 больных, а в Винницкой и Закарпатской областях 243 и 224 случая соответственно.

За все время пандемии в Украине уже заболели 1 млн 311 тыс. 844 лица, а выздороветь смогли 1 млн 151 тыс. 777 человек. Умерли от COVID-19 25 тыс. 309 человек.

Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 454 случая;
  • Винницкая область — 243 случая;
  • Волынская область — 128 случаев;
  • Днепропетровская область — 126 случаев;
  • Донецкая область — 58 случаев;
  • Житомирская область — 67 случаев;
  • Закарпатская область — 224 случая;
  • Запорожская область — 159 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 716 случаев;
  • Киевская область — 196 случаев;
  • Кировоградская область —19 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 197 случаев;
  • Николаевская область — 92 случая;
  • Одесская область — 159 случаев;
  • Полтавская область — 113 случаев;
  • Ровенская область — 107 случаев;
  • Сумская область — 42 случая;
  • Тернопольская область — 107 случаев;
  • Харьковская область — 188 случаев;
  • Херсонская область — 8 случаев;
  • Хмельницкая область —118 случаев;
  • Черкасская область — 140 случаев;
  • Черновицкая область — 468 случаев;
  • Черниговская область — 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки. Инфографика: СНБО

Напомним, 21 февраля коронавирус обнаружили у 3 тыс. 206 граждан Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях.

Источник: Ракурс


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