Более 4 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине за сутки. Фото:

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Статистика коронавируса свидетельствует о росте количества новых больных COVID-19 в западных областях Украины.

За минувшие сутки, 22 февраля, медики зафиксировали 4 тыс. 182 новых больных, среди них — 252 ребенка и 219 медработников. Госпитализированы вчера 1 тыс. 236 человек, а умерли от болезни 153 украинцев. Преодолеть коронавирус сумели 4 тыс. 351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Наибольшие вспышки болезни фиксируются в западных областях. За последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 716 случаев, в Черновицкой — 468 человек. В Киеве обнаружили 454 больных, а в Винницкой и Закарпатской областях 243 и 224 случая соответственно.

За все время пандемии в Украине уже заболели 1 млн 311 тыс. 844 лица, а выздороветь смогли 1 млн 151 тыс. 777 человек. Умерли от COVID-19 25 тыс. 309 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 454 случая;

Винницкая область — 243 случая;

Волынская область — 128 случаев;

Днепропетровская область — 126 случаев;

Донецкая область — 58 случаев;

Житомирская область — 67 случаев;

Закарпатская область — 224 случая;

Запорожская область — 159 случаев;

Ивано-Франковская область — 716 случаев;

Киевская область — 196 случаев;

Кировоградская область —19 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 197 случаев;

Николаевская область — 92 случая;

Одесская область — 159 случаев;

Полтавская область — 113 случаев;

Ровенская область — 107 случаев;

Сумская область — 42 случая;

Тернопольская область — 107 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область —118 случаев;

Черкасская область — 140 случаев;

Черновицкая область — 468 случаев;

Черниговская область — 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 21 февраля коронавирус обнаружили у 3 тыс. 206 граждан Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях.