https://racurs.ua/2818-vakcinaciya-ot-koronavirusa-85-grn-lechenie-insulta-99-tys-grn-za-chto-gosudarstvo.html

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Если вы подумали о Дне смеха, хочется верить, что мы с вами ошибаемся, и это просто совпадение.

Программа медицинских гарантий (ПМГ) — это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациентам бесплатно. В апреле прошлого года медреформа перешла от семейных врачей на следующий уровень. Денежный шлейф потянулся за пациентом на вторичное звено, которое делится на амбулаторную (консультации узких специалистов, обследования и различные манипуляции) и стационарную медицинскую помощь (лечение в больнице, плановые и экстренные операции).

Многим нововведениям уготована судьба первых блинов. Не секрет, что денежных знаков на медицину в Украине никогда не выделялось достаточно. В прошлом году чиновники согласились, что тарифы на медицинские услуги не соответствовали реальным затратам, были просчитаны для переходного периода, а также исходя из имеющихся средств. Как бы там ни было, существующее положение дел в медицине менять нужно— говорили в Минздраве. И заверяли, что с 1 апреля 2020-го за роды, инфаркт, инсульт и другие медуслуги, вошедшие в Программу медицинских гарантий, пациент не должен платить из своего кармана. Так ли это? Исходя из собственного опыта, многие из нас могут ответить на этот вопрос. Истории есть разные. Буквально на днях моей приятельнице сообщили: у тети случился инсульт. Для многих украинцев этот диагноз звучит как приговор. Оказалось, что с родственницей все хорошо. «Скорая» приехала вовремя, доставила в нужную больницу, где умеют диагностировать и лечить непростое заболевание. Успели вложиться в золотое время терапевтического окна (несколько часов), когда таким пациентам можно помочь. Люди возвращаются к полноценной жизни, не превращаясь в инвалидов и тяжкое бремя для близких. Пациентке и ее родственникам не пришлось искать деньги в собственных карманах, за все заплатило государство. К сожалению, таких историй в нашей стране пока не так уж много.

Что нового? Мобильные психиатры, лечение туберкулеза у семейного врача, больше денег на роды и сердечно-сосудистые заболевания

Программа медицинских гарантий в этом году будет немного расширена и детализована. Всего с 1 апреля предусмотрено введение 35 пакетов (предоставление первичной, экстренной, специализированной и высокоспециализированной, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации, а также помощь пациентам с COVID-19, отдельным пакетом идет вакцинация от коронавируса).

В рамках ПМГ на 2021 год также планируют расширить перечень лекарственных средств для реимбурсации. В ближайшее время стартует возмещение стоимости лекарств для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов. С июля Национальная служба здоровья (НСЗУ) обещает начать возмещать стоимость инсулинов, а с октября — лекарственных препаратов для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. В НСЗУ заверяют, что рецепт на эти препараты станет электронным, а маршрут пациента — более понятным.

Программа медицинских гарантий по-прежнему базируется на принципе экстерриториальности, то есть без привязки пациента к месту регистрации или проживания.

В нынешнем году обещают приближение медицинской помощи к пациенту. В частности, это пакет услуг для лечения туберкулеза на первичке, а с июля — мобильные психиатрические команды, которые смогут оказывать помощь пациенту на дому.

«Теперь туберкулез будет лечить семейный врач, вы серьезно?» — возмутятся многие из нас. Семейным врачам, у которых есть пациенты с выявленным туберкулезом, предлагается продолжить их лечение на амбулаторном уровне. В НСЗУ объясняют: это означает, что пациент после пребывания в стационаре (когда перестанет выделять бактерию) сможет получать медицинскую помощь у своего семейного врача. Мол, врачей первичного звена принуждать к этому не будут, но поманят деньгами (за таких пациентов идет отдельный тариф — более 700 грн в месяц). Для стимулирования качественного ведения пациентов, с целью их скорейшего выздоровления, вводится поощрение: при достижении успешного результата лечения в последний месяц оплаты таких услуг тариф будет увеличен вдвое.

Справятся ли семейные врачи с лечением туберкулеза? В Нацслужбе здоровья кивают на мировую практику. Семейные врачи, решившие предоставлять помощь пациентам с туберкулезом, должны пройти необходимое обучение. Предполагается постоянное взаимодействие семейного врача с врачом-фтизиатром, а также координация им лечения пациента.

Среди новых пакетов — лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Ежегодно около 12 тысяч украинцев узнают о сложных диагнозах, а лечение таких заболеваний длительное и дорогое. Именно поэтому их включили в отдельный пакет. В него не входят лекарства, они закупаются централизованно.

Еще несколько новелл 2021 года: за готовность к реагированию на инфекционные болезни и эпидемии будут доплачивать, а с 1 июля НСЗУ планирует отдельным пакетом закупать услуги лечения методом перитонеального диализа.

В отдельные пакеты попали ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям.

Ведение беременности и роды за счет государства

Для наблюдения своей беременности женщина может выбрать любое место без привязки к месту жительства (как медучреждение, так и врача, если это учреждение подписало договор с НСЗУ по данному пакету). При этом абсолютно все инструментальные исследования, анализы, необходимые женщине во время беременности, будут полностью бесплатными, утверждают в НСЗУ. Врачу за ведение беременности будут доплачивать 720 грн в месяц. Вести беременность может гинеколог или даже семейный врач. НСЗУ выдвигает ряд требований как к специалистам, так и к оборудованию, обеспечению лабораторной диагностикой, инфекционному контролю.

В фокусе внимания также роды: с 1 апреля 2021 года государство повысит тариф с 8 до 10 тысяч гривен. Независимо от того, будут ли это физиологические роды или кесарево сечение, НСЗУ обещает оплатить эту услугу для пациента. Женщина сможет выбрать место для родов без привязки к месту регистрации и рассчитывать на оказание медпомощи дежурной акушерской бригадой. Можно ли выбрать определенного врача? В Нацслужбе здоровья отвечают, что, скорее всего, да, но в этом случае роддом может установить собственные правила получения такой услуги.

Лечению инсульта и инфаркта — особое внимание

Сердечно-сосудистые заболевания и в этом году остаются в приоритете. НСЗУ предъявляет повышенные требования к медучреждениям, оказывающим услуги по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в стационаре. В 2021 году государство заплатит больше за лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В последние годы появились новые методы лечения инсульта, направленные на восстановление кровотока. К таким методам относятся системный тромболизис (введение препарата, растворяющего тромбы) и эндоваскулярная тромбоэкстракция (высокотехнологичная методика извлечения тромбов с помощью специальных инструментов при поражениях наиболее крупных артерий головного мозга). Тариф для лечения острого мозгового инсульта будет зависеть от оказанной помощи. В случае проведения лечебных эндоваскулярных вмешательств он составит 99 тыс. грн. Стоимость лечения инсульта с использованием тромболитической терапии — 42 тыс. грн. Если пациенту с инфарктом понадобилось стентирование, НСЗУ оплатит больнице около 32 тыс. грн. При этом стенты будут и в дальнейшем закупаться централизованно.

В НСЗУ советуют: при появлении симптомов острого инфаркта миокарда (интенсивная боль за грудиной или чувство тяжести, давления, жжения более 15 минут, которые могут иррадиировать в левую руку или нижнюю челюсть) или острого мозгового инсульта (внезапное нарушение речи, появление асимметрии лица, внезапная слабость или онемение в конечностях, интенсивная головная боль) необходимо немедленно вызвать скорую помощь по телефону 103. Бригада «скорой» должна доставить пациента в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению инфаркта или инсульта. О разработке соответствующих маршрутов пациента в каждой области должны позаботиться местные власти.

В медучреждении пациенту с инфарктом или инсультом предоставляются бесплатно следующие услуги:

диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии, тромбоэкстракция (при инсульте), стентирование (при инфаркте);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

медицинская реабилитация в остром периоде;

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;

лекарства и медицинские средства, закупаемые централизованно за средства бюджета (например, стенты);

питание в стационарных условиях.

Если вы хотите узнать, какие медучреждения подписали договор с Нацслужбой здоровья (например, для лечения инсульта или инфаркта), пригодится дашборд на сайте НСЗУ https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts (здесь можно выбрать населенный пункт, интересующее направление медпомощи и узнать подробности).

А как же качество медицинской помощи?

В этом году НСЗУ решила обратить толику внимания на качество выполняемых медицинских услуг. Так, доплаты получат медучреждения, которые будут осуществлять правильную маршрутизацию пациентов с инсультом и инфарктом. Если бригада экстренной медицинской помощи повезет пациентов в учреждения, законтрактованные с НСЗУ (а значит, больница должна иметь все необходимое для лечения этих заболеваний), им доплатят около 5% их бюджета.

Учреждениям первички обещают доплату за достижение необходимого уровня вакцинации согласно Национальному календарю прививок, в частности вакцинации от кори.

Коронавирус, держись!

В Украине пока нет вакцин от коронавируса, зато есть портал о прививании от COVID-19. Также стартовали тренировки мобильных бригад по COVID-вакцинации. Одни бригады изучают особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другие — с AstraZeneca (эта вакцина первой ожидается в Украине, ее заждались, для ускорения процесса министр здравоохранения лично полетел к производителю в Индию). Всего планируется создать около 600 мобильных бригад. В последующем вакцинация будет проводиться также в медучреждениях.

Среди 35 пакетов медуслуг, за которые государство обещает заплатить в этом году, есть также пакет для проведения ковид-вакцинации. На сайте НСЗУ этот пакет найти не удалось. Известно, что команда для вакцинации должна состоять по меньшей мере из врача и двух медсестер, которые и будут делать прививки. Дополнительно рекомендуется привлечь к команде регистратора (он будет вносить все данные в электронный реестр), а также водителя (для мобильной бригады).

Чтобы заключить договор с НСЗУ по пакету COVID-вакцинации, учреждение должно отвечать целому ряду требований, среди которых: обеспечение условий соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины; оснащенное место для вакцинации, соответствующее отраслевым стандартам сферы здравоохранения; разделение потоков пациентов для обеспечения требований эпидемиологической безопасности, а также обеспечение проведения двух раундов вакцинации (если иное не предусмотрено в инструкции производителя вакцины).

Как будут платить за ковид-вакцинацию? В НСЗУ объясняют: в первый месяц учреждения, подписавшие договор с НСЗУ, получат 8 тыс. грн. В дальнейшем оплата будет проводиться за фактическое количество вакцинированных: 25 грн за первую дозу вакцины и 60 грн — за вторую (суммируя, за вакцинацию одного пациента государство заплатит 85 грн).

Хватит ли денег?

Это один из главных и часто задаваемых вопросов. Всего на Программу медицинских гарантий выделено 123 млрд грн. Хватит ли этих средств? Не нужно ванговать, нет — отвечают в НСЗУ. И в который раз напоминают, что есть варианты официального заработка для медучреждений. Например, ввести платные слуги, уточнив: «…кроме услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий».