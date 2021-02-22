https://racurs.ua/ua/2818-vakcynaciya-vid-koronavirusu-85-grn-likuvannya-insultu-99-tys-grn-za-scho-derjava-obicyaie.html

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Якщо ви подумали про День сміху, хочеться вірити, що ми з вами помиляємося, і це просто збіг.

Програма медичних гарантій (ПМГ) — це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнтам безоплатно. У квітні минулого року медреформа від сімейних лікарів перейшла на наступний рівень. Грошовий шлейф потягнувся за пацієнтом на вторинну ланку, яка поділяється на амбулаторну (консультації вузьких фахівців, обстеження та різні маніпуляції) і стаціонарну медичну допомогу (лікування в лікарні, планові й екстрені операції).

На багато нововведень чекає доля перших млинців. Не секрет, що грошових знаків на медицину в Україні ніколи не виділялося достатньо. Торік чиновники погодилися, що тарифи на медичні послуги не відповідали реальним витратам, були прораховані для перехідного періоду, а також виходячи із наявних коштів. Хай там як, існуючий стан справ у медицині змінювати потрібно — говорили в Міністерстві охорони здоров’я. І запевняли, що з 1 квітня 2020-го за пологи, інфаркт, інсульт та інші медпослуги, що увійшли до Програми медичних гарантій, пацієнт не має платити зі своєї кишені. Чи так це? Виходячи з власного досвіду, багато хто з нас може відповісти на це запитання. Історії є різні. Буквально днями моїй приятельці повідомили: у тітки стався інсульт. Для багатьох українців цей діагноз звучить як вирок. Виявилося, що з родичкою все добре. «Швидка» приїхала вчасно, доставила в потрібну лікарню, де вміють діагностувати і лікувати непросте захворювання. Встигли вкластися в золотий час терапевтичного вікна (кілька годин), коли таким пацієнтам можна допомогти. Люди повертаються до повноцінного життя, не перетворюючись на інвалідів і тягар для близьких. Пацієнтці та її родичам не довелося шукати гроші у власних кишенях, за все заплатила держава. На жаль, таких історій у нашій країні наразі не так уже й багато.

Що нового? Мобільні психіатри, лікування туберкульозу у сімейного лікаря, більше грошей на пологи і серцево-судинні захворювання

Програма медичних гарантій цього року трохи розшириться і деталізується. Всього з 1 квітня передбачено запровадження 35 пакетів (надання первинної, екстреної, спеціалізованої та високоспеціалізованої, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації, а також допомога пацієнтам із COVID-19, окремим пакетом іде вакцинація від коронавірусу).

У рамках ПМГ на 2021 рік також планують розширити перелік лікарських засобів для реімбурсації. Найближчим часом стартує відшкодування вартості ліків для первинної та вторинної профілактики інфарктів й інсультів. З липня Національна служба здоров’я (НСЗУ) обіцяє почати відшкодовувати вартість інсулінів, а з жовтня — лікарських препаратів для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема епілепсії. У НСЗУ запевняють, що рецепт на ці препарати стане електронним, а маршрут пацієнта — зрозумілішим.

Програма медичних гарантій, як і раніше, базується на принципі екстериторіальності, тобто без прив’язки пацієнта до місця реєстрації чи проживання.

Нинішнього року обіцяють наближення медичної допомоги до пацієнта. Зокрема, це пакет послуг для лікування туберкульозу на первинці, а з липня — мобільні психіатричні команди, які зможуть надавати допомогу пацієнтові вдома.

«Тепер туберкульоз лікуватиме сімейний лікар, ви серйозно?» — обуриться багато хто з нас. Сімейним лікарям, у яких є пацієнти з виявленим туберкульозом, пропонують продовжити лікувати їх на амбулаторному рівні. У НСЗУ пояснюють: це означає, що пацієнт після перебування в стаціонарі (коли перестане виділяти бактерію) зможе отримувати медичну допомогу у свого сімейного лікаря. Мовляв, лікарів первинної ланки до цього не примушуватимуть, але поманять грошима (за таких пацієнтів іде окремий тариф — понад 700 грн на місяць). Для стимулювання якісного ведення пацієнтів, з метою їх якнайшвидшого одужання, запроваджується заохочення: у разі досягнення успішного результату лікування в останній місяць оплати таких послуг тариф буде збільшено вдвічі.

Чи впораються сімейні лікарі з лікуванням туберкульозу?У Нацслужбі здоров’я кивають на світову практику. Сімейні лікарі, які вирішили надавати допомогу пацієнтам із туберкульозом, мають пройти необхідне навчання. Передбачається постійна взаємодія сімейного лікаря з лікарем-фтизіатром, а також координація ним лікування пацієнта.

Серед нових пакетів — лікування пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Щороку близько 12 тисяч українців дізнаються про складні діагнози, а лікування таких захворювань тривале і дороге. Саме тому їх виділили окремим пакетом. До нього не входять ліки, їх закуповують централізовано.

Ще кілька новел 2021 року: за готовність до реагування на інфекційні хвороби та епідемії доплачуватимуть, а з 1 липня НСЗУ планує окремим пакетом закуповувати послуги лікування методом перитонеального діалізу.

До окремих пакетів потрапили ведення вагітності в амбулаторних умовах і стоматологічна допомога дорослим і дітям.

Ведення вагітності і пологи коштом держави

Для спостереження своєї вагітності жінка може вибрати будь-яке місце без прив’язки до місця проживання (як медзаклад, так і лікаря, якщо цей заклад підписав договір із НСЗУ за цим пакетом). При цьому абсолютно всі інструментальні дослідження, аналізи, необхідні жінці під час вагітності, будуть цілком безплатними, стверджують у НСЗУ. Лікарю за ведення вагітності доплачуватимуть 720 грн на місяць. Вести вагітність може гінеколог або навіть сімейний лікар. НСЗУ висуває низку вимог як до фахівців, так і до обладнання, забезпечення лабораторною діагностикою, інфекційного контролю.

У фокусі уваги також пологи: з 1 квітня 2021 року держава підвищить тариф із 8 до 10 тисяч гривень. Незалежно від того, чи будуть це фізіологічні пологи або кесарів розтин, НСЗУ обіцяє оплатити цю послугу для пацієнта. Жінка зможе вибрати місце для пологів без прив’язки до місця реєстрації та розраховувати на надання медичної допомоги черговою акушерською бригадою. Чи можна вибрати певного лікаря? У Нацслужбі здоров’я відповідають, що, швидше за все, так, але в цьому разі пологовий будинок може встановити власні правила отримання такої послуги.

Лікуванню інсульту й інфаркту — особливу увагу

Серцево-судинні захворювання і цьогоріч залишаються в пріоритеті. НСЗУ висуває підвищені вимоги до медзакладів, які надають послуги з лікування серцево-судинних захворювань у стаціонарі. 2021 року держава заплатить більше за лікування гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Останніми роками з’явилися нові методи лікування інсульту, спрямовані на відновлення кровотоку. До таких методів належать системний тромболізис (введення препарату, який розчиняє тромби) і ендоваскулярна тромбоекстракція (високотехнологічна методика вилучення тромбів з допомогою спеціальних інструментів при ураженнях найбільших артерій головного мозку). Тариф для лікування гострого мозкового інсульту залежатиме від наданої допомоги. У разі здійснення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 99 тис. грн. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії — 42 тис. грн. Якщо пацієнту з інфарктом знадобилося стентування, НСЗУ оплатить лікарні близько 32 тис. грн. При цьому стенти і надалі закуповуватимуть централізовано.

У НСЗУ радять: при появі симптомів гострого інфаркту міокарда (інтенсивний біль за грудиною або відчуття тяжкості, тиску, печіння понад 15 хвилин, які можуть віддавати в ліву руку або нижню щелепу) або гострого мозкового інсульту (раптове порушення мови, поява асиметрії обличчя, раптова слабкість або оніміння в кінцівках, інтенсивний головний біль) необхідно негайно викликати швидку допомогу за телефоном 103. Бригада «швидкої» повинна доставити пацієнта в медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту або інсульту. Про розробку відповідних маршрутів пацієнта в кожній області мусить подбати місцева влада.

У медзакладі пацієнту з інфарктом або інсультом надаються безплатно такі послуги:

• діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

• проведення тромболітичної терапії, тромбоекстракція (при інсульті), стентування (при інфаркті);

• цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

• медична реабілітація в гострому періоді;

• лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів і витратні матеріали;

• ліки і медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

• харчування в стаціонарних умовах.

Якщо ви хочете дізнатися, які медичні заклади підписали договір із Нацслужбою здоров’я (наприклад, для лікування інсульту або інфаркту), стане в нагоді дашборд на сайті НСЗУ https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts (тут можна вибрати населений пункт, напрям медичної допомоги, що цікавить, і дізнатися подробиці).

А як же якість медичної допомоги?

Цього року НСЗУ вирішила звернути дещицю уваги на якість виконуваних медичних послуг. Так, доплати отримають медзаклади, які здійснюватимуть правильну маршрутизацію пацієнтів з інсультом та інфарктом. Якщо бригада екстреної медичної допомоги повезе пацієнтів до закладів, які були законтрактовані із НСЗУ (а значить, лікарня повинна мати все необхідне для лікування цих захворювань), їм доплатять близько 5% їхнього бюджету.

Закладам первинки обіцяють доплату за досягнення необхідного рівня вакцинації згідно з Національним календарем щеплень, зокрема вакцинації від кору.

Коронавірусе, тримайся!

В Україні наразі немає вакцин від коронавірусу, зате є портал про щеплення від COVID-19. Також стартували тренування мобільних бригад з COVID-вакцинації. Одні бригади вивчають особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інші — з AstraZeneca (ця вакцина першою очікується в Україні, її заждалися, для прискорення процесу міністр охорони здоров’я особисто полетів до виробника в Індію). Всього планується створити близько 600 мобільних бригад. У подальшому вакцинацію проводитимуть також у медзакладах.

Серед 35 пакетів медпослуг, за які держава обіцяє заплатити цього року, є також пакет для проведення ковід-вакцинації. На сайті НСЗУ цей пакет знайти не вдалося. Відомо, що команда для вакцинації має складатися щонайменше з лікаря і двох медсестер, які і робитимуть щеплення. Додатково рекомендується залучити до команди реєстратора (він вноситиме всі дані до електронного реєстру), а також водія (для мобільної бригади).

Щоб укласти договір із НСЗУ за пакетом COVID-вакцинації, заклад повинен відповідати цілій низці вимог, серед яких: забезпечення умов дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцини; оснащене місце для вакцинації, яке відповідає галузевим стандартам сфери охорони здоров’я; поділ потоків пацієнтів для забезпечення вимог епідеміологічної безпеки, а також забезпечення проведення двох раундів вакцинації (якщо інше не передбачено в інструкції виробника вакцини).

Як платитимуть за ковід-вакцинацію? У НСЗУ пояснюють: у перший місяць заклади, що підписали договір із НСЗУ, отримають 8 тис. грн. Надалі оплата здійснюватиметься за фактичну кількість вакцинованих: 25 грн за першу дозу вакцини і 60 грн — за другу (підсумовуючи, за вакцинацію одного пацієнта держава заплатить 85 грн).

Чи вистачить грошей?

Це одне із головних і найчастіших запитань. Усього на Програму медичних гарантій виділено 123 млрд грн. Чи вистачить цих коштів? Не потрібно вангувати, ні — відповідають у НСЗУ. І вкотре нагадують, що є варіанти офіційного заробітку для медзакладів. Наприклад, запровадити платні слуги, уточнивши: «…крім послуг, які входять до Програми медичних гарантій».