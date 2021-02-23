Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу. Фото: МОЗ

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Статистика коронавірусу свідчить про зростання кількості нових хворих на COVID-19 у західних областях України.

За минулу добу, 22 лютого, медики зафіксували 4 тис. 182 нових хворих, серед них — 252 дитини та 219 медпрацівників. Госпіталізовано вчора 1 тис. 236 осіб, а померли від хвороби 153 українців. Подолати коронавірус зуміли 4 тис. 351 особа. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Найбільші спалахи хвороби фіксуються в західних областях. За останню добу в Івано-Франківській області зареєстрували 716 випадків, у Чернівецькій — 468 осіб. У Києві виявили 454 хворих, а у Вінницькій та Закарпатській областях 243 та 224 випадки відповідно.

За весь час пандемії в Україні вже захворіли 1 млн 311 тис. 844 особи, а одужати змогли 1 млн 151 тис. 777 осіб. Померли від COVID-19 25 тис. 309 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 454 випадки;

Вінницька область — 243 випадки;

Волинська область — 128 випадків;

Дніпропетровська область — 126 випадків;

Донецька область — 58 випадків;

Житомирська область — 67 випадків;

Закарпатська область — 224 випадки;

Запорізька область — 159 випадків;

Івано-Франківська область — 716 випадків;

Київська область — 196 випадків;

Кіровоградська область — 19 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Львівська область — 197 випадків;

Миколаївська область — 92 випадки;

Одеська область — 159 випадків;

Полтавська область — 113 випадків;

Рівненська область — 107 випадків;

Сумська область — 42 випадки;

Тернопільська область — 107 випадків;

Харківська область — 188 випадків;

Херсонська область — 8 випадків;

Хмельницька область — 118 випадків;

Черкаська область — 140 випадків;

Чернівецька область — 468 випадків;

Чернігівська область — 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 21 лютого коронавірус виявили у 3 тис. 206 громадян України. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській та Львівській областях.