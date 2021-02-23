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Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу. Фото: МОЗ

Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу — де найбільше інфікованих (ІНФОГРАФІКА)

23 лют 2021, 09:14
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Статистика коронавірусу свідчить про зростання кількості нових хворих на COVID-19 у західних областях України.

За минулу добу, 22 лютого, медики зафіксували 4 тис. 182 нових хворих, серед них — 252 дитини та 219 медпрацівників. Госпіталізовано вчора 1 тис. 236 осіб, а померли від хвороби 153 українців. Подолати коронавірус зуміли 4 тис. 351 особа. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Найбільші спалахи хвороби фіксуються в західних областях. За останню добу в Івано-Франківській області зареєстрували 716 випадків, у Чернівецькій — 468 осіб. У Києві виявили 454 хворих, а у Вінницькій та Закарпатській областях 243 та 224 випадки відповідно.

За весь час пандемії в Україні вже захворіли 1 млн 311 тис. 844 особи, а одужати змогли 1 млн 151 тис. 777 осіб. Померли від COVID-19 25 тис. 309 осіб.

Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 454 випадки;
  • Вінницька область — 243 випадки;
  • Волинська область — 128 випадків;
  • Дніпропетровська область — 126 випадків;
  • Донецька область — 58 випадків;
  • Житомирська область — 67 випадків;
  • Закарпатська область — 224 випадки;
  • Запорізька область — 159 випадків;
  • Івано-Франківська область — 716 випадків;
  • Київська область — 196 випадків;
  • Кіровоградська область — 19 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Львівська область — 197 випадків;
  • Миколаївська область — 92 випадки;
  • Одеська область — 159 випадків;
  • Полтавська область — 113 випадків;
  • Рівненська область — 107 випадків;
  • Сумська область — 42 випадки;
  • Тернопільська область — 107 випадків;
  • Харківська область — 188 випадків;
  • Херсонська область — 8 випадків;
  • Хмельницька область — 118 випадків;
  • Черкаська область — 140 випадків;
  • Чернівецька область — 468 випадків;
  • Чернігівська область — 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 21 лютого коронавірус виявили у 3 тис. 206 громадян України. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській та Львівській областях.

Джерело: Ракурс


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