Понад 4 тис. COVID-хворих виявили в Україні за добу — де найбільше інфікованих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150793-ponad-4-tys-covid-hvoryh-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-de-naybilshe-infikovanyh-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу свідчить про зростання кількості нових хворих на COVID-19 у західних областях України.
За минулу добу, 22 лютого, медики зафіксували 4 тис. 182 нових хворих, серед них — 252 дитини та 219 медпрацівників. Госпіталізовано вчора 1 тис. 236 осіб, а померли від хвороби 153 українців. Подолати коронавірус зуміли 4 тис. 351 особа. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Найбільші спалахи хвороби фіксуються в західних областях. За останню добу в Івано-Франківській області зареєстрували 716 випадків, у Чернівецькій — 468 осіб. У Києві виявили 454 хворих, а у Вінницькій та Закарпатській областях 243 та 224 випадки відповідно.
За весь час пандемії в Україні вже захворіли 1 млн 311 тис. 844 особи, а одужати змогли 1 млн 151 тис. 777 осіб. Померли від COVID-19 25 тис. 309 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 454 випадки;
- Вінницька область — 243 випадки;
- Волинська область — 128 випадків;
- Дніпропетровська область — 126 випадків;
- Донецька область — 58 випадків;
- Житомирська область — 67 випадків;
- Закарпатська область — 224 випадки;
- Запорізька область — 159 випадків;
- Івано-Франківська область — 716 випадків;
- Київська область — 196 випадків;
- Кіровоградська область — 19 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Львівська область — 197 випадків;
- Миколаївська область — 92 випадки;
- Одеська область — 159 випадків;
- Полтавська область — 113 випадків;
- Рівненська область — 107 випадків;
- Сумська область — 42 випадки;
- Тернопільська область — 107 випадків;
- Харківська область — 188 випадків;
- Херсонська область — 8 випадків;
- Хмельницька область — 118 випадків;
- Черкаська область — 140 випадків;
- Чернівецька область — 468 випадків;
- Чернігівська область — 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 21 лютого коронавірус виявили у 3 тис. 206 громадян України. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській та Львівській областях.